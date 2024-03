Quando si gioca Arnaldi-Bublik: il nuovo orario dopo la sospensione, programma ATP Miami, tv, streaming

Sembrava vicina, nella notte, la disputa del match tra Matteo Arnaldi e Alexander Bublik. Soprattutto per iniziativa (giusta, va detto) del kazako, però, i due devono attendere ancora prima di iniziare il loro confronto di secondo turno nel Masters 1000 di Miami 2024.

Per il sanremese e il suo funambolico avversario, in sostanza, nuovo ritorno in campo atteso per oggi. E nuovo senso dell’aspettare, perché anche in questa giornata, almeno fino a metà, l’acqua sembra destinata a farla da padrona. Fondamentalmente, insomma, è davvero possibile che si finisca ancora nella sera inoltrata in Italia, se non addirittura a notte qualora il match precedente si allunghi.

Il match tra Matteo Arnaldi e Alexander Bublik sarà il secondo sul Court 5 a partire dalle 16:00 e non prima delle 17:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ARNALDI-BUBLIK, ATP MIAMI 2024 OGGI

Sabato 23 marzo

Court 5

Ore 16:00 Griekspoor (NED) [25]-Michelsen (USA) – 2° turno ATP

Non prima delle ore 17:00 Arnaldi (ITA)-Bublik (KAZ) [17] – 2° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205)

A seguire Korda (USA) [28]-Bautista Agut (ESP) [Q] – 2° turno ATP

A seguire Musetti (ITA) [23]-Safiullin – 2° turno ATP

A seguire Dimitrov (BUL) [11]-Tabilo (CHI) – 2° turno ATP

PROGRAMMA ARNALDI-BUBLIK, ATP MIAMI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport