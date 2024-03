Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2024 oggi in tv: orari 20 marzo, programma, streaming, italiani in gara

Comincia lo spettacolo. Oggi, mercoledì 20 marzo, iniziano finalmente i Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, rassegna in scena sul ghiaccio di Montrèal, in Canada. Saranno due le competizioni previste nella giornata odierna, una di queste particolarmente importante in chiave Italia.

I giochi si apriranno alle ore 17:00 italiane con l’inizio del primo segmento, lo short program delle coppie, prova in cui saranno della partita Sara Conti-Niccolò Macii e Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, due binomi con le carte in regola per centrare un piazzamento nelle prime tre posizioni. La concorrenza tuttavia sarà sfrenata, come dimostra la presenza di avversari di livello come i detentori del titolo Miura-Kihara (anche se reduci da un infortunio), Stellato Dudek-Marinaro, Hase-Volodin, Metelkina-Berulava ed altri. La parola d’ordine sarà solo una: non sbagliare. Perché in un contesto così tanto equilibrato, ogni errore può rivelarsi fatale.

Dalle 22:00 sarà invece la volta dello short individuale femminile, dove farà il suo debutto assoluto in campo iridato la new entry della squadra italiana Sarina Joos, motivata a centrare un posto in top 24 per poter passare il taglio e qualificarsi per il libero. Ai piani alti è prevista invece lo scontro tra Kaori Sakamoto e altre pattinatrici come Loena Hendirckx, Nina Pinzarrone, Isabeu Levito, Anastasiia Gubanova ed Haein Lee.

I Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma Discovery+. Per la prima giornata sono comunque previste delle trasmissioni in diretta televisiva su Eurosport 1 e su RAI Sport +HD (con una copertura non completa), oltre che in streaming su RAI Play, Sky Go e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambi i segmenti di gara. Di seguito tutti i dettagli.

CALENDARIO MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2023 OGGI

Mercoledì 20 marzo

17:00-20:45 Short program coppie d’artistico (in gara Beccari-Guarise, Conti-Macii)

22:00-02:55 Short program individuale femminile (in gara Sarina Joos)

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2024, ORDINE DI ENTRATA (aggiungere cinque per l’orario italiano)

SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2024: COME VEDERE LA PRIMA GIORNATA IN TV E STREAMING