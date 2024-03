Calendario Finali Coppa del Mondo sci alpino Saalbach 2024: orari, tv, streaming. Novità: programma su due settimane!

La Coppa del Mondo di sci alpino è giunta al suo ultimo atto, con le finali che si disputeranno in Austria a Saalbach dal 16 al 24 marzo. Non più tutto in una settimana, ma le gare verranno spalmate su due weekend, con il primo dedicato alle prove tecniche e con il secondo a quelle veloci.

In campo maschile è già stato praticamente assegnato tutto. Con Marco Odermatt che ha la possibilità di conquistare anche la coppa di superG e discesa, realizzando un poker memorabile con quella generale e di gigante già vinte. In campo femminile Lara Gut-Behrami può eguagliare il connazionale, vincendo anche lei quattro coppe, ma la svizzera non ha ancora chiuso i conti in nessuna delle graduatorie.

In casa Italia c’è il grande desiderio di chiudere in bellezza. Federica Brignone vuole lasciare ancora il segno, cercando la sesta vittoria della sua stagione (sarebbe record) e soprattutto vuole chiudere al secondo posto della generale. Attenzione anche in campo maschile agli uomini-jet e poi a quelli delle prove tecniche, che hanno l’ultima occasione per non chiudere con lo 0 nella casella dei podi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Saalback, valide per le finali della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SAALBACH

Sabato 16 Marzo

ore 09.00 Prima manche gigante maschile

ore 10.30 Prima manche slalom femminile

ore 12.00 Seconda manche gigante maschile

ore 13.30 Seconda manche slalom femminile

Domenica 17 Marzo

ore 09.00 Prima manche gigante femminile

ore 10.30 Prima manche slalom maschile

ore 12.00 Seconda manche gigante femminile

ore 13.30 Seconda manche slalom maschile

Venerdì 22 Marzo

ore 10.00 SuperG femminile

ore 11.30 SuperG femminile

Sabato 23 Marzo

ore 11.15 Discesa femminile

Domenica 24 Marzo

ore 11.15 Discesa maschile

COPPA DEL MONDO SAALBACH 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

