Calendario Coppa del Mondo biathlon Soldier Hollow 2024: programma, orari, tv, streaming

L’ottava tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon è in programma a Soldier Hollow, nello Utah (Stati Uniti), da venerdì 8 a domenica 10 marzo: venerdì 8 e sabato 9 sono in programma le sprint e le staffette di genere, mentre domenica 10 andranno in scena le pursuit.

Lisa Vittozzi proverà a difendere il secondo posto in classifica e, se possibile, ad avvicinarsi alla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, mentre Tommaso Giacomel dovrà difendere il pettorale blu di miglior under 25 ed il tredicesimo posto nella graduatoria generale.

La diretta tv della tappa di Soldier Hollow 2024 sarà fruibile interamente su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà totalmente a cura di eurosport.it e discovery+, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SOLDIER HOLLOW 2024

Venerdì 8 marzo

Ore 20.25 Staffetta 4 x 7.5 km maschile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Ore 23.00 7.5 km sprint femminile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Sabato 9 marzo

Ore 20.25 Staffetta 4 x 6 km femminile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Ore 23.00 10 km sprint maschile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Domenica 10 marzo

Ore 17.00 10 km pursuit femminile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Ore 18.50 12.5 km pursuit maschile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

