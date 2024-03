Calendario biathlon oggi in tv: orario sprint femminile Canmore, startlist, programma, streaming

Oggi, giovedì 14 marzo, prenderà il via l’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Canmore, in Canada, si darà il via alle danze e spetterà alle donne competere per prime nella 7.5km Sprint. La prova sui due poligoni regalerà non poche emozioni e avrà un peso in relazione alla situazione del massimo circuito internazionale nelle varie graduatorie.

Tutto è ancora da decidere, con Lisa Vittozzi ancora in lotta per diversi piazzamenti, tra cui la classifica assoluta e quella dell’inseguimento. Nel format odierno, invece saranno la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold e la francese Justine Braisaz-Bouchet a contendersi la Coppa di specialità. Più lontane in classifica le altre, con Vittozzi 3ª a 111 punti dalla leader e quindi già fuori da questo confronto.

Tuttavia alla sappadina è la Sfera di Cristallo assoluta a interessare. Per questo Lisa vorrà ottenere un piazzamento importante nella Sprint, viste le 73 lunghezze da Tandrevold. Mancando tre gare alla conclusione, il destino dell’azzurra non dipenderà solo dalle sue prestazioni. Un appuntamento a cui prenderanno parte anche Michela Carrara, Samuela Comola, Beatrice Trabucchi e Hannah Auchentaller.

La 7.5km Sprint femminile, valida per la tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024 a Canmore (Canada), sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su Eurovision Sports Live. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO BIATHLON OGGI

Giovedì 14 marzo (orari italiani)

Ore 17.40 7.5km Sprint femminile a Canmore (Canada) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SPRINT FEMMINILE CANMORE

1 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 17:40:30 1

2 DIMITROVA Valentina BUL 2003 17:41:00

3 SCHNEIDER Sophia GER 1997 17:41:30

4 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 17:42:00

5 CARRARA Michela ITA 1997 17:42:30

6 JEANMONNOT Lou FRA 1998 17:43:00

7 JAKIELA Joanna POL 1999 17:43:30

8 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 17:44:00

9 BENDIKA Baiba LAT 1991 17:44:30

10 VOIGT Vanessa GER 1997 17:45:00

11 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 17:45:30

12 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 17:46:00

13 b OEBERG Elvira SWE 1999 17:46:30

14 IRWIN Deedra USA 1992 17:47:00

15 SIMON Julia FRA 1996 17:47:30

16 LIE Lotte BEL 1995 17:48:00

17 COMOLA Samuela ITA 1998 17:48:30

18 VITTOZZI Lisa ITA 1995 17:49:00

19 LAMPIC Anamarija SLO 1995 17:49:30

20 MAGNUSSON Anna SWE 1995 17:50:00

21 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 17:50:30

22 LUNDER Emma CAN 1991 17:51:00

23 OEBERG Hanna SWE 1995 17:51:30

24 TOMINGAS Tuuli EST 1995 17:52:00

25 BASERGA Amy SUI 2000 17:52:30

26 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 17:53:00

27 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 17:53:30

28 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 17:54:00

29 yr TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 17:54:30

30 GANDLER Anna AUT 2001 17:55:00

31 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 17:55:30 2

32 ERMITS Regina EST 1996 17:56:00

33 GASPARIN Aita SUI 1994 17:56:30

34 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 17:57:00

35 PETRENKO Iryna UKR 1992 17:57:30

36 PEIFFER Benita CAN 2000 17:58:00

37 LIEN Ida NOR 1997 17:58:30

38 KLEMENCIC Polona SLO 1997 17:59:00

39 JISLOVA Jessica CZE 1994 17:59:30

40 MAKA Anna POL 1992 18:00:00

41 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 18:00:30

42 MINKKINEN Suvi FIN 1994 18:01:00

43 BRORSSON Mona SWE 1990 18:01:30

44 TRABUCCHI Beatrice ITA 2000 18:02:00

45 NILSSON Stina SWE 1993 18:02:30

46 DZHIMA Yuliia UKR 1990 18:03:00

47 GROTIAN Selina GER 2004 18:03:30

48 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 18:04:00

49 BOUVARD Eve BEL 1999 18:04:30 3

50 PUFF Johanna GER 2002 18:05:00

51 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 18:05:30

52 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 18:06:00

53 LEHTONEN Venla FIN 1995 18:06:30

54 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 18:07:00

55 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 18:07:30

56 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 18:08:00

57 DICKSON Emily CAN 1997 18:08:30

58 REMENOVA Zuzana SVK 2000 18:09:00

59 MEZDREA Andreea ROU 2001 18:09:30

60 JUPPE Anna AUT 1999 18:10:00

61 KRYUKOVA Arina KAZ 2002 18:10:30

62 LEVINS Chloe USA 1998 18:11:00

63 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 18:11:30

64 REPINC Lena SLO 2003 18:12:00

65 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 18:12:30

66 TRAUBAITE Judita LTU 2000 18:13:00

67 BULINA Sanita LAT 2001 18:13:30

68 LEINAMO Sonja FIN 2002 18:14:00

69 KUELM Susan EST 1996 18:14:30

70 FREED Margie USA 1997 18:15:00

71 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 18:15:30

72 MEIER Lea SUI 2001 18:16:00

73 HRISTOVA Lora BUL 2003 18:16:30

74 KO Eunjung KOR 1996 18:17:00

75 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 18:17:30

76 YEGOROVA Polina KAZ 2001 18:18:00 4

77 TALIHAERM Johanna EST 1993 18:18:30

78 ZUK Kamila POL 1997 18:19:00

79 DICKINSON Kelsey Joan USA 1993 18:19:30

80 CHIRKOVA Elena ROU 1994 18:20:00

81 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 18:20:30

82 MEINEN Susanna SUI 1992 18:21:00

83 RICHARD Jeanne FRA 2002 18:21:30

84 KINK Julia GER 2004 18:22:00

85 MOSER Nadia CAN 1997 18:22:30

86 KRYVONOS Anna UKR 1997 18:23:00

OTCOVSKA Kristyna CZE 2000 18:23:30

88 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 18:24:00

89 CHOI Yoonah KOR 2002 18:24:30

90 SABULE Annija LAT 1997 18:25:00

91 PASSLER Rebecca ITA 2001 18:25:30

92 ZORC Kaja SLO 2003 18:26:00

93 KOCERGINA Natalja LTU 1985 18:26:30

94 ANDERSSON Sara SWE 2003 18:27:00

95 KADEVA Daniela BUL 1994 18:27:30

96 REMENOVA Maria SVK 2000 18:28:00

97 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 18:28:30