A che ora partono Alex Vinatzer e Tommaso Sala nello slalom di Saalbach: n. di pettorale, programma, tv

Saranno 2 gli italiani tra i 25 atleti al via, in rappresentanza di 11 Paesi, nello slalom maschile delle finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, previsto domani, domenica 17 marzo, a Saalbach (Austria).

La prima run scatterà a partire dalle ore 10.30, mentre la seconda manche prenderà il via dalle ore 13.30. Per l’Italia saranno al cancelletto di partenza della prima manche Tommaso Sala, con il 16, ed Alex Vinatzer, con il 20.

Per quel che riguarda lo slalom maschile di Saalbach, la diretta tv sarà fruibile su Eurosport 1 HD e Rai Sport HD, mentre lo streaming sarà assicurato da Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go e Now, infine sarà garantita da OA Sport la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO SCI ALPINO

Domenica 17 marzo

Ore 10.30: 1a manche slalom maschile Saalbach (Austria) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Ore 13.30: 2a manche slalom maschile Saalbach (Austria) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD e Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI ITALIANI

16 Tommaso Sala

20 Alex Vinatzer

PETTORALI DI PARTENZA

1 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

3 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

4 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing

5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

6 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

7 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

8 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

9 220689 RYDING Dave 1986 GBR Fischer

10 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

11 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

12 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

13 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

14 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

15 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

16 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

17 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

18 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

19 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

20 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

21 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

22 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

23 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

24 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

25 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Nordica