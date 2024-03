Calcio femminile, Roma vittoriosa nella poule Scudetto di Serie A: Giugliano scatenata

Titolo di campione d’Italia e piazzamento Champions League da una parte, confronti per non retrocedere dall’altra. In questo modo si svilupperà questa seconda fase della Serie A di calcio femminile e bisognerà prestare attenzione alle due poule (Scudetto e Salvezza) per determinare i verdetti di questa stagione nella realtà nazionale.

Due i match di scena dunque per le poule citate. Tra le squadre che lottano per la permanenza nella massima serie, la conferma della Sampdoria che tra le mura amiche si è imposta ed è stata la solita Victoria DellaPeruta ad andare a segno, ricordando le quattro reti del turno precedente contro il Pomigliano. Italo-americana nuovamente protagonista e da considerare quindi nel futuro della Nazionale.

Per quanto riguarda invece la sfida per le posizioni nobili del torneo nazionale, le campionesse d’Italia della Roma hanno sfruttato al meglio il fattore campo e hanno battuto in maniera netta il Sassuolo per 3-0. Una scatenata Manuela Giugliano ha posto il proprio marchio su questo incontro, firmando una doppietta al 33′ e al 50′. A completare il tris è stata quella che una volta formava con la regista giallorossa la celebre accoppiata del Mozzanica, ovvero Valentina Giacinti che al 58′ si è fatta trovare pronta all’appuntamento.