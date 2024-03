Calcio femminile, Fiorentina sconfitta dal Sassuolo nella poule Scudetto di Serie A

Si comincia. Titolo di campione d’Italia e piazzamento Champions League da una parte, confronti per non retrocedere dall’altra. In questo modo si svilupperà questa seconda fase della Serie A di calcio femminile e bisognerà prestare attenzione alle due poule (Scudetto e Salvezza) per determinare i verdetti di questa stagione nella realtà nazionale.

La seconda fase per le prime cinque squadre del campionato si è aperta con la sfida tra Sassuolo e Fiorentina, con le Viola che cercheranno di blindare la qualificazione alla Champions, dalla prossima edizione con tre squadre italiane al via. Ebbene, la formazione di De La Fuente, vittoriosa nelle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, è stata sconfitta a sorpresa dalle neroverdi con un gol in piena Zona Cesarini di Chiara Beccari al 91′. Un ko che fa rimanere le gigliate a 39 punti, con la possibilità per la Juve di allungare in graduatoria.

La sfida tra Pomigliano e Sampdoria, invece, ha dato il via alle danze per quanto riguarda la poule Salvezza e l’affermazione delle doriane è stata perentoria. Un 5-0, frutto delle marcature della scatenata italo-americana Tori Dellaperuta, autrice di un poker al 46′, 67′, 85′ e 88′. A sbloccare il risultato, però, era stato un autogol della francese Iris Rabot al 24′. Nella graduatoria riservata alle compagini in lotta per la permanenza in Serie A, la Samp si è portata a quota 21, mentre il club campano è fermo a 6.

Il regolamento prevede che al termine della stagione, in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, contino i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda.