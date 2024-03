Calcio femminile, Fiorentina prima finalista di Coppa Italia: Juventus sconfitta ancora nel ritorno del penultimo atto

Serviva una rimonta alla Juventus nel ritorno della prima semifinale di Coppa Italia di calcio femminile contro la Fiorentina. Al Viola Park, una settimana, fa, le viola si erano imposte grazie a una marcatura di Michela Catena e dunque era necessario ribaltare lo score. Una Juve che si è presentata alla “prima” senza Joe Montemurro, che ha lasciato la panchina dopo aver vinto uno scudetto e due edizioni della Supercoppa e della Coppa Italia. Squadra affidata al vice Giuseppe Zappella per questo match.

Ebbene, la formazione di Sebastian De La Fuente ha fatto la voce grossa, ottenendo la prima vittoria in casa della Vecchia Signora. Un successo per 3-1, frutto della doppietta della svedese Madelen Janogy al 4′ e al 50′ e del rigore realizzato al 23′ dalla spagnola Veronica Boquete. Per le bianconere a segno al 45+2′ Asia Bragonzi. Sarà quindi il club toscano a disputare la Finale, in attesa dell’esito della seconda semifinale di domani (ore 15.00) tra Roma e Milan.

PRIMO TEMPO – La Juventus presenta il seguente undici: Peyraud Magnin; Lenzini, Calligaris, Salvai, Boattin; Caruso, Grosso; Cantore, Bragonzi, Bonansea, Girelli. La Fiorentina risponde con Schroffenegger; Erzen, Georgieva, Agard, Faerge; Severini, Johannsdottir; Janogy, Boquete, Catena; Longo. Partono fortissimo le ospiti, che al 4′ sbloccano il risultato: Janogy gonfia la rete, facendosi trovare pronta sulla ribattuta dopo la trasversa colpita da Boquete su calcio piazzato. Le viola continuano a costruire e al 14′ Catena crossa dalla sinistra e Johansdottir anticipa bene per indirizzare la palla nell’angolo, ma Peyraud Magnin salva la propria porta. Al 14′ è la Juve ad andare vicina alla segnatura: Cantore crossa dalla destra per Girelli che indirizza il pallone verso la porta, ma Schroffenegger non si fa sorprendere. Al 23′ rigore per la Fiorentina, trasformato da Boquete. Nei minuti di recupero della prima frazione la Vecchia Signora accorcia le distanze: Bragonzi è pronta a trasformare in gol un bel traversone di Bonansea.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa le gigliate colpiscono al 49′: Janogy è abilissima a superare il portiere juventino e a realizzare il tris. Le padrone di casa tentano una reazione con Bonansea che al 50′ non trova lo specchio della porta con un colpo di testa da buona posizione e al 57′ quando, su un cross di Lenzini, Girelli conclude alla propria maniera, ma Schroffenegger è super. Quadruplo cambio tra le fila bianconere per dare una scossa: escono Grosso, Bonansea, Cantore e Bragonzi ed entrano Beerensteyn, Echegini, Gunnarsdottir e Thomas. Al 73′ è ancora Girelli a rendersi pericolosa con una girata che sfiora la marcatura. Al 76′ doppio cambio per la Fiorentina: escono Janogy e Longo ed entrano Toniolo e Mijatovic. 3′ dopo lavora perfettamente in rifinitura per Thomas, ma quest’ultima non è lucida in fase conclusiva. Non è giornata per Girelli: all’84’ nuova conclusione a colpo sicuro, ma l’estremo difensore viola è superlativa. Triplice fischio dopo 5′ di recupero.