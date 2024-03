Calcio a 5, pari tra Napoli e Feldi Eboli nell’anticipo del 27° turno di Serie A. Rimonta pazzesca di L84

Calato il sipario sui tre anticipi della 27ma giornata di Serie A di calcio a 5, prima dopo la Final Four, quartultima di regular season. A tenere banco è stato il derby campano tra Napoli Futsal e Feldi Eboli.

Ospiti in fuga nella prima frazione con un 1-3 da far preoccupare gli uomini di Fulvio Colini. Nella ripresa Duate e Borruto hanno rimesso le cose al loro posto e il confronto importante per la definizione della zona playoff è valso un punto per parte.

A proposito di rimonte, impressionante quanto fatto da L84: i piemontesi, sotto 1-4 contro l’Active Netwok a 6’30” dal termine, sono entrati in modalità “Nothing is impossible“. Vidal e Cuzzolino hanno suonato la carica e a completare l’opera nell’ultimo minuto di gioco sono stati Tuli e Maxi Rescia. Tre punti importanti per la post season dei torinesi.

A chiusura del cerchio il successo dello Sporting Sala Consilina 3-2 contro Ciampino. Una partita decisa dal 3-0 del primo tempo, visto il disperato tentativo di rinsavire degli ospiti, grazie alla doppietta di Fatiguso.