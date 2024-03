Calcio a 5: Mantova ferma sul pareggio l’Olimpus Roma. Ok per Cosenza, Sandro Abate e L84

La 23esima giornata della stagione regolare della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio. Ecco cosa è successo nei quattro posticipi in agenda in questo 9 marzo.

Risultato incredibile del Mantova che, fra le mura amiche, ferma sul 6-6 la capolista Olimpus Roma, al termine di una gara pirotecnica illuminata, per i lombardi, dalla doppietta Cabeca.

Poi tre blitz esterni: il 2-3 del Cosenza in casa dell’Active Network, in rimonta grazie a Titon, l’1-3 della L84 nella tana della Fortitudo Pomezia, con le reti di Tuli, Fortini e Cuzzolino, e il 2-6 con cui la Sandro Abate ha espugnato il campo della Came Treviso, grazie alle doppiette di Arillo e Avellino.

L’Olimpus Roma resta comunque primissima in campionato: 59 punti, a +14 dal Genzano secondo a 45. Prossimo turno, il 24esimo, in agenda integralmente il 12 marzo.