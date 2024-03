Calcio a 5: l’Italia femminile batte l’Ucraina 4-2! Boutimah cala il tris

L’Italia femminile del futsal: va, ancora una volta. Le ragazze di Francesca Salvatore infatti, nella prima delle due amichevoli in programma contro l’Ucraina a Taranto, si sono imposte con il punteggio di 4-2. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

LA CRONACA

Il primo tempo inizia con le azzurre abili nel tenere in mano il pallino del gioco, ma non altrettanto ciniche quando si tratta di concretizzare. A sei minuti dalla riposo però, ecco arrivare il guizzo del vantaggio con Boutimah, capace di portare l’Italia in vantaggio dopo un bel gioco di prestigio al limite dell’area e poi di insaccare il punto dell’1-0.

Il match si stappa: l’Ucraina con una ripartenza immediata pareggia grazie al diagonale di Forsuik, ma le azzurre tornano sopra grazie alla rete caparbia di Coppari, che vale il 2-1; risultato con cui si va al riposo.

Nella ripresa succede di tutto. Dal possibile tris italico, si passa al 2-2 su azione di movimento dell’estremo difensore ucraino che mette in moto il suo attacco creando la superiorità che Forsuik, ancora lei, sfrutta per griffare il 2-2, dopo meno di tre minuti.

Il match si apre quindi a ogni possibile scenario. L’Italia però ne ha di più e negli ultimi sei minuti la vince: Grieco semina il panico, trova Boutimah. Tutto facile sulla linea di porta per il 3-2.

L’Ucraina si sbilancia, l’Italia non si spaventa.

A quattro minuti dalla fine, la gemma che chiude il conto: Ghilardi inventa con un lob perfetto, Boutimah al volo non sbaglia l’appuntamento con il gol che vale il 4-2, la tripletta personale e la vittoria del primo test amichevole.

Domani, sempre a Taranto, gara -2 della gara contro le Ucraine: questa volta però il calcio d’inizio è fissato per le ore 19.00.

ITALIA-UCRAINA 4-2 (p.t. 2-1)

ITALIA: Sestari, Coppari, Borges, Boutimah, Adamatti, Grieco, Mansueto, Vanelli, Ghilardi, Bertè, Bovo, Dal’Maz, Ferrara, De Siena, Dibiase. Ct. Salvatore

UCRAINA: Terekh, Kuznetsova, Hrytsenko, Dubytska,Forsiuk, Mytrofanska, Kaliahina, Volovenko, Kovshyk, Kovalenko, Kaverzina, Stepanenko, Burlachenko, Drozd, Novikova. Ct. Shaytanov

MARCATRICI: p.t. 13’27” Boutimah (I), 15’42” Forsiuk (U), 16’15” Coppari (I), s.t. 2’40” Forsiuk (U), 14’02” Boutimah (I), 15’48” Boutimah (I)

AMMONITE:

ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Elena Lunardi (Padova), Stefania Candria (Teramo). CRONO: Maria Teresa Cassano (Policoro)