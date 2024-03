Calcio a 5, Francesca Salvatore: “L’Italia sta crescendo tantissimo. Dobbiamo mantenere questo standard

Dopo il 4-2 ma soprattutto dopo il 6-0, rifilati all’Ucraina nel doppio test amichevole di Taranto, la nazionale italiana femminile di calcio a 5 si sente in un momento magico.

Dall’inizio dell’anno infatti una serie di prestazioni e di risultati importantissimi hanno dato forza a un progetto che ha come punto d’approdo finale quello di potersi qualificare ai Mondiali 2025.

A tal proposito, la ct Francesca Salvatore – al sito della Divisione Calcio a 5 – si è espressa su quanto visto nella due-giorni pugliese: “Sono davvero soddisfatta di risultato e prestazione. Il 6-0 non è casuale, abbiamo ridotto notevolmente il margine degli errori rispetto alla gara di ieri, cosa di cui avevamo discusso insieme alle ragazze – racconta -. Siamo state più attente in tutte e due le fasi della partita e ciò che mi ha colpito è stata la serenità con cui tutte hanno giocato, a testimonianza che dare fiducia a queste ragazze ripaga. Vale la pena continuare a scommettere su questa squadra: abbiamo svolto una settimana intensa, preparandoci tanto anche sul piano mentale”.

Poi ha aggiunto: “Ognuna di loro si rende conto che far parte di questo gruppo è un privilegio e questa vittoria ripaga di tutto. Menzione particolare per il nuovo che avanza: dal gol all’esordio di De Cao, alle conferme delle prestazioni di Ghilardi e Bovo. Le ragazze stanno crescendo tantissimo, supportate e accompagnate in maniera esemplare da chi ha più esperienza. Quando si fanno queste prestazioni, raggiungendo questo livello di rendimento, serve un grande impegno per poter mantenere questo standard coltivando l’entusiasmo che ci sta contraddistinguendo”.