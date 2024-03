Break dance alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’ultima occasione per l’Italia di qualificare fino a due atlete

Dopo aver assegnato i primi 6 pass per genere tramite i Campionati Mondiali ed i Campionati Continentali (o i Giochi Continentali) nel 2023, la break dance si appresta ad assegnare le ultime carte olimpiche per Parigi 2024 attraverso le Olympic Qualifier Series.

La World Dance Sport Federation, federazione mondiale di danza sportiva, sotto la cui egida rientra la break dance, il 21 febbraio scorso ha rilasciato la lista definitiva degli atleti che avranno diritto a prendere parte alla manifestazione, che metterà in palio 7 pass per genere per i Giochi di Parigi 2024.

Saranno 40 B-Boys ed altrettante B-Girls a contendersi le ultime carte olimpiche: a definire la classifica delle Olympic Qualifier Series saranno le due tappe in programma, previste dal 16 al 19 maggio a Shanghai, in Cina, e dal 20 al 23 giugno a Budapest, in Ungheria.

L’Italia finora non ha atleti qualificati alle Olimpiadi e purtroppo nel settore maschile non ci saranno azzurri a Parigi, in quanto non ci saranno italiani nelle Olympic Qualifier Series, mentre nel settore femminile saranno tre le azzurre in gara per i 7 pass olimpici, ovvero B-Girl Anti, B-Girl Alessandrina e B-Girl Spidergirl.

Ogni Paese potrà qualificare al massimo due atleti per genere, quindi l’Italia potrebbe ancora avere due B-Girls alle Olimpiadi: ai Giochi saranno presenti in tutto 16 atleti per genere, dato che sia al maschile che al femminile verranno distribuite due quote universali ed una quota alla Francia, Paese ospitante.