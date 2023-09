Break dance, Mondiali 2023: titoli iridati e pass olimpici per Victor e Nicka

Grazie alla vittoria dei Campionati Mondiali 2023 di break dance, andati in scena nella città belga di Lovanio, il B-Boy Victor e la B-Girl Nicka hanno conquistato il pass nominale per le Olimpiadi di Parigi 2024, manifestazione che segnerà il debutto ai Giochi della disciplina.

La quattordicenne B-Girl lituana Nicka, il cui vero nome è Dominika Banevič, campionessa europea, ha superato in finale la giapponese Ayumi Fukushima, conosciuta come Ayumi, battendola per 2-1, mentre la francese Sya Dembele, soprannominata Sissy, ha vinto il bronzo battendo l’ucraina Katya Pavlenko, nota come Kate.

Lo statunitense Victor Montalvo, conosciuto come Victor, invece, nella gara dei B-Boys ha battuto in finale il campione in carica, il canadese Phil Wizard, il cui vero nome è Philip Kim, sconfitto per 2-1. Il bronzo è andato al giapponese Shigeyuki Nakarai, soprannominato Shigekix, che ha superato il cinese Qi Xiangyu, noto come Lithe-ing.

Gli ultimi pass olimpici per i quali saranno eleggibili anche gli atleti italiani verranno messi in palio nel 2024: saranno a disposizione otto posti per i B-Boys e sette per le B-Girls attraverso le Olympic Qualifier Series che si terranno tra marzo e giugno del prossimo anno.

Foto: LaPresse