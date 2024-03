Biathlon, Lisa Vittozzi quarta nella sprint di Soldier Hollow, ma Tandrevold allunga ancora nella generale

Amaro quarto posto per Lisa Vittozzi, nonostante il 10/10 al poligono, a Soldier Hollow, nello Utah (Stati Uniti), nella 7.5 km sprint femminile della penultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Vince la transalpina Justine Braisaz-Bouchet, che scavalca l’azzurra in classifica, davanti alla leader della graduatoria generale, la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, seconda. Terza l’altra francese Lou Jeanmonnot, che toglie altri punti all’italiana. Vanno a punti Michela Carrara, 19ma, Samuela Comola, 25ma, Hannah Auchentaller, 35ma, e Beatrice Trabucchi, 39ma, mentre non rientra tra le prime 40 ma si qualifica alla pursuit di domenica Rebecca Passler, 53ma.

La vittoria va alla transalpina Justine Braisaz-Bouchet, la quale, nonostante un errore a terra, domina e chiude con il crono di 20’42″7, precedendo di 13″4 la leader della Coppa del Mondo, la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, seconda a 13″4 con il 10/10 al tiro. Gradino più basso del podio per la transalpina Lou Jeanmonnot, che a sua volta non manca alcun bersaglio e chiude al terzo posto con 19″2 di ritardo. Quarto posto per Lisa Vittozzi, che non commette errori al poligono ma si classifica quarta a 29″1. Si ampliano subito i distacchi, con la norvegese Karoline Offigstad Knotten quinta con 10/10 al tiro ed un ritardo di 48″2, mentre è sesta l’austriaca Anna Gandler, pulita al poligono, a 1’02″0.

L’unica diretta concorrente per la generale sulla quale Vittozzi guadagna è la francese Julia Simon, settima a 1’15″2 con tre errori in piedi. Ottima prestazione corale in casa Italia: vanno a punti Michela Carrara, 19ma a 1’51″5 con due errori in piedi, Samuela Comola, 25ma a 2’04″3 con un errore nella seconda serie, Hannah Auchentaller, 35ma a 2’34″5 nonostante tre bersagli mancati nel complesso, e Beatrice Trabucchi, 39ma a 2’40″1 con 8/10 al tiro, mentre non rientra in top 40, ma si qualifica per l’inseguimento di domenica Rebecca Passler, 53ma a 3’11″9 con 8/10 al poligono.

In classifica generale, a 4 gare dal termine (360 punti a disposizione) guida la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold con 934, davanti alla transalpina Justine Braisaz-Bouchet, seconda con 845 (-89), ed all’azzurra Lisa Vittozzi, la quale si attesta a quota 816 (-118). Alle spalle dell’italiana le francesi Julia Simon, quarta a 798 (-136) e Lou Jeanmonnot, quinta a 738 (-196). Nella graduatoria di specialità, ad una sprint dal termine (90 punti in palio), comanda sempre la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold con 394, ancora davanti alla francese Justine Braisaz-Bouchet, seconda con 376 (-18), mentre è tagliata fuori l’azzurra Lisa Vittozzi, che è terza a quota 283 (-111).