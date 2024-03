Biathlon, Lisa Vittozzi ha vinto la seconda Coppa del Mondo di specialità nel 2024! E ora può fare bingo con la generale…

Lisa Vittozzi non si ferma più e compie un’altra impresa, dominando l’inseguimento di Canmore e vincendo la seconda Coppa del Mondo di specialità nella stagione 2023-2024. Un trionfo totale dunque per la nostra portacolori, che ha centrato uno splendido back-to-back sulle nevi canadesi dopo il successo nella sprint di giovedì effettuando il sorpasso su Ingrid Landmark Tandrevold nella generale e portandosi ad un passo dalla conquista della Sfera di Cristallo assoluta.

Nel frattempo quest’oggi la 29enne sappadina si è già tolta la soddisfazione di imporsi nella graduatoria di specialità riservata al format dell’inseguimento, beffando in extremis la francese Julia Simon (oggi quarta dietro alle connazionali Lou Jeanmonnot e Justine Braisaz-Bouchet) per 14 punti e aggiudicandosi la quarta “coppetta” della carriera.

Dopo aver vinto per ben tre volte la Coppa del Mondo dell’individuale (la 15 km) tra il 2019, il 2023 ed il 2024, Vittozzi ha sbloccato quindi un’altra casella festeggiando il suo primo sigillo nell’inseguimento e diventando la prima biathleta italiana di sempre a trionfare in due graduatorie di specialità in una singola stagione di Coppa del Mondo. Pareggiati i conti a quota 4 nel computo totale con Dorothea Wierer (individuale nel 2016 e 2021, inseguimento nel 2019 e mass start nel 2020).

Attesa febbrile a questo punto in vista della gara di domani, con Lisa che tornerà ad indossare il pettorale giallo per la prima volta dallo scorso 1° dicembre (la sprint di Östersund, dopo il successo nella competizione inaugurale della stagione). Considerando i 61 punti di vantaggio su Tandrevold, all’azzurra basterà un piazzamento tra le migliori 11 nella mass start di Canmore per coronare il suo sogno e vincere la Coppa del Mondo generale a prescindere dal risultato della rivale norvegese.