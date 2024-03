VIDEO Lisa Vittozzi vince anche l’inseguimento a Canmore: riviviamo l’impresa dell’azzurra

Lisa Vittozzi bissa il fantastico successo della sprint e si impone anche nell’inseguimento di Canmore, completando un back-to-back fondamentale in ottica classifica generale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi canadesi l’azzurra ha saputo esaltarsi, gestendo in maniera impeccabile la pursuit con il pettorale n.1 e trionfando in solitaria davanti a quattro francesi.

La campionessa mondiale in carica dell’individuale ha fatto la differenza con la precisione al poligono (19/20, l’unico errore nell’ultima serie in piedi), respingendo al mittente i ripetuti tentativi di rimonta delle transalpine Lou Jeanmonnot e Julia Simon, che hanno poi chiuso rispettivamente in seconda e quarta piazza. Il podio odierno è stato completato al terzo posto da Justine Braisaz-Bouchet, ma le tre francesi di punta hanno visto sfumare definitivamente le residue chance di arpionare la Sfera di Cristallo.

L’unica avversaria di Vittozzi ancora aritmeticamente in corsa per la leadership nella generale è infatti la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, che ha perso quest’oggi il pettorale giallo raccogliendo un deludente 19° posto nell’inseguimento (dopo il 17° nella sprint) a causa di 4 errori complessivi nelle serie in piedi. Quando manca una sola gara al termine della stagione, alla sappadina basterà arrivare undicesima nella mass start di domani per mettere in ghiaccio la Coppa del Mondo a prescindere dal risultato della scandinava.

Nel frattempo, con l’affermazione odierna e grazie al contemporaneo quarto posto di Simon, Lisa si è portata a casa anche il trionfo nella classifica di specialità riservata al format dell’inseguimento (dopo aver conquistato la Coppa nell’individuale). Di seguito il VIDEO del poligono decisivo per la vittoria di Vittozzi nella pursuit di Canmore: