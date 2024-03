Biathlon, Coppa del Mondo femminile Canmore 2024. Tra le donne l’Italia è la nazione con più podi!

La Coppa del Mondo 2023-24 di biathlon sta per vivere il proprio epilogo. Infatti, per la prima volta dopo 30 anni, i giochi si chiuderanno in Canada. La tappa conclusiva della stagione si terrà sulle nevi di Canmore. La stazione sciistica dell’Alberta aveva già ospitato l’atto conclusivo dell’inverno sia nel 1991 che nel 1994.

A differenza del settore maschile, per le donne queste nevi non sono però mai state olimpiche. D’altronde la manifestazione a Cinque cerchi si è aperta alle ragazze solo nel 1992, dunque dall’edizione successiva a quella di Calgary.

Cionondimeno, Canmore è la località canadese dove si sono disputate più gare di primo livello (11, di cui 7 individuali). Seguono Whistler Mountain (6+2), Hinton (2+1) e Val Cartier (2+0). Ovviamente, il numero è destinato ad aumentare nei prossimi giorni, consolidando il ruolo di impianto di riferimento per la Coppa del Mondo nel Paese della Foglia d’Acero.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 9 – SETTORE FEMMINILE

Località: Canmore (Canada)

Prima volta in calendario: marzo 1991

Si è gareggiato l’ultima volta nel: febbraio 2019

Grandi eventi organizzati: Nessuno

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Giovedì: Sprint

Sabato: Inseguimento

Domenica: Mass Start

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

Non esiste. Le sette gare disputate hanno avuto altrettante vincitrici differenti!

ALBO D’ORO COMPLETO

1991 (IN) – KRISTIANSEN Elin [NOR]

1991 (SP) – DAVIDOVA Svetlana [URS]

1994 (IN) – DISL Uschi [GER]

1994 (SP) – TALANOVA Nadezhda [RUS]

2016 (SP) – BILOSIUK-PIDHRUSHNA Olena [UKR]

2016 (MS) – WIERER Dorothea [ITA]

2019 (IN) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2019 (SP) – Cancellata causa temperature polari

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

2 (1-1-0) – WIERER Dorothea [ITA]

1 (1-0-0) – BILOSIUK-PIDHRUSHNA Olena [UKR]

1 (0-1-0) – DAVIDOVA Marketa [CZE]

1 (0-0-1) – VITTOZZI Lisa [ITA]

N.B. : vengono riportati tutte le donne formalmente in attività, al lordo di eventuali pause maternità, embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

5 (1-0-4) – ITALIA

3 (2-0-1) – NORVEGIA

3 (0-2-1) – CANADA

2 (1-1-0) – URSS

2 (0-1-1) – REP.CECA

1 (1-0-0) – GERMANIA

1 (1-0-0) – RUSSIA

1 (1-0-0) – UCRAINA

1 (0-1-0) – BIELORUSSIA

1 (0-1-0) – POLONIA

1 (0-1-0) – FRANCIA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

6 febbraio 2016 – WIERER Dorothea (MS)

3° posto

17 marzo 1994 – SANTER Nathalie (IN)

19 marzo 1994 – SANTER Nathalie (IN)

5 febbraio 2016 – WIERER Dorothea (SP)

7 febbraio 2019 – VITTOZZI Lisa (MS)

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

WIERER Dorothea

Gare disputate: 3

Vittorie: 1

Podi: 2

Ingressi nella top-ten: 2

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 2

Podi: 1

Ingressi nella top-ten: 1