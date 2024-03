Beach volley, anche a Saquarema azzurri fuori dal main draw. Si complica la rincorsa olimpica di Rossi/Lupo e Bianchin/Scampoli

Niente da fare, per il secondo torneo Challenge consecutivo, per le due coppie italiane che rincorrono la qualificazione olimpica attraverso i tornei in terra americana. Nel secondo dei tre tornei in programma in questa fase (ora la sabbia è quella di Saquarema in Brasile, il terzo si disputerà in Messico fra due settimane) le coppie italiane non sono riuscite a centrare l’accesso nel tabellone principale e dunque si fa sempre più dura la rincorsas ai primi 17 posti del ranking per Bianchin/Scampoli e Rossi/Lupo.

In campo maschile la coppia italiana composta da Daniele Lupo ed Enrico Rossi non è andata lontana dalla qualificazione, avendo vinto piuttosto nettamente al primo turno 2-0 (21-17, 21-18) contro i brasiliani Adelmo/Mateus. Nel secondo turno gli azzurri hanno affrontato i cileni Aravena/Droguett, allenati dall’ex tecnico di entrambi gli italiani, Paulao, ed è uscita una sfida spettacolare vinta 2-1 dai sudamericani che arrivano sempre in grande forma in questo periodo della stagione.

La coppia azzurra è partita, come spesso le accade, molto bene dominando un primo set nel quale si è trovata avanti 14-8 e ha saputo ben gestire il vantaggio fino al 21-17 conclusivo. Nel secondo set azzurri praticamente sempre avanti (6-3 e 11-9), poi finale punto a punto con Rossi/Lupo che non sono riusciti a sfruttare il match ball sul 20-19 e hanno subito la rimonta dei cileni che hanno pareggiato il conto con il parziale di 22-20. Nel terzo set la partenza a razzo della coppia sudamericana (5-0) ha chiuso tutte le porte agli azzurri che non sono riusciti a rimontare e si sono arresi con il punteggio di 15-10.

In campo femminile, come a Recife, fuori subito al primo turno Bianchin/Scampoli contro le non irresistibili estoni Hollas/Remmeng che si sono imposte con il punteggio di 2-1. Le azzurre, dopo una partenza complicata (1-4) hanno dilagato nella parte centrale del primo set (19-13) e si sono imposte con il punteggio di 21-18. Secondo set giocato punto a punto fino al 15 pari, poi sprint vincente delle estoni: 21-18. Nel tie break, avanti 6-5, le azzurre hanno subito un break di 0-4 e si sono trovate ad inseguire non riuscendo più avvicinare le rivali fino al 15-12 conclusivo.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Flavia Moura/Fabrine (BRA)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 0-2 (13-21, 12-21), Shiba/Maruyama (JPN)-Andressa/Thainara (BRA) 0-2 (15-21, 17-21), Helland-Hansen/Steinsvåg (NOR)-Wang/Dong (CHN) 0-2 (16-21, 15-21), Taiana Lima/Talita (BRA)-Ciezkowska/Lunio (POL) 2-1 (21-18, 18-21, 15-13), Natasha/Giulia (BRA)-Cao/Zhu Lingdi (CHN) 1-2 (25-23, 17-21, 10-15), Bianchin/Scampoli (ITA)-Hollas/Remmelg (EST) 1-2 ( (21-18, 18-21, 12-15), Poletti/laura (PAR)-Kadeliye/Zeng (CHN) 0-2 (14-21, 19-21), Klinger/Klinger (AUT)-Dunn/Robitaille (CAN) 2-0 (21-17, 21-9), Acuña/Bianchi (URU)-Akiko/Ishii (JPN) 0-2 (8-21, 17-21), Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Rivas Zapata/Amanda (CHI) 2-0 (21-9, 21-9), Erika/Michelle (PAR)-Gutierrez/Flores (MEX) 0-1 (17-21, 24-25), Hegeile/Vitoria (BRA)-Najul/Peralta (ARG) 2-0 (21-11, 21-14), Coakley/Sweat (USA)-Navas/Gonzalez (PUR) 0-2 (16-21, 12-21), Kotnik/Lovsin (SLO)-Josi/Talita (BRA) 1-2 (19-21, 21-11, 13-15), Gallay/Churin (ARG)-Polley/Zeimann (NZL) 1-2 (21-19, 11-21, 9-15), Bansley/Bukovec (CAN)-Savvy/Toni (USA) 2-1 (16-21, 25-23, 15-8)

Secondo turno qualificazioni: Andressa/Thainara (BRA)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 2-1 (16-21, 21-16, 17-15), Taiana Lima/Talita (BRA)-Wang/Dong (CHN) 2-1 (15-21, 21-14, 15-12), Hollas/Remmelg (EST)-Cao/Zhu Lingdi (CHN) 2-1 (21-16, 14-21, 15-12), Klinger/Klinger (AUT)-Kadeliye/Zeng (CHN) 2-0 (21-11, 21-12), Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Akiko/Ishii (JPN) 0-2 (15-21, 11-21), Hegeile/Vitoria (BRA)-Gutierrez/Flores (MEX) 2-0 (21-16, 21-9), Josi/Talita (BRA)-Navas/Gonzalez (PUR) 0-2 (15-21, 19-21), Bansley/Bukovec (CAN)-Polley/Zeimann (NZL) 2-1 (16-21, 22-20, 15-13).

Semifinali gironi. Pool E: Placette/Richard (FRA)-Vieira/Chamereau (FRA), Tainá/Victoria (BRA)-Akiko/Ishii (JPN). Pool E: Esmée/Zoé (SUI)-Klinger/Klinger (AUT), Ittlinger/Borger (GER)-Hegeile/Vitoria (BRA). Pool D: Ahtiainen/Lahti (FIN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Pavan/McBain (CAN)-Taiana Lima/Talita (BRA). Pool C: Hermannova/Stochlova (CZE)-Elize Maia/Thamela (BRA), Ludwig/Lippmann (GER)-Navas/Gonzalez (PUR). Pool B: Alvarez/Moreno (ESP)-Liliana/Paula (ESP), Xue/Xia (CHN)-Andressa/Thainara (BRA). Pool A: Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Bansley/Bukovec (CAN), Agatha/Rebecca (BRA)-Hollas, /Remmelg (EST)

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Huerta/Huerta (ESP)-Luini/Varenhorst (NED) 0-2 (15-21, 15-21), Vinicius/Heitor (BRA)-Elazar/Cuzmiciov (ISR) 2-0 (31-29, 21-16), Wang/Li (CHN)-Krattiger/Breer (SUI) 0-2 (12-21, 14-21), Pedrosa/Campos (POR)-Aye/Aye (FRA) 2-0 (21-18, 21-18), Mol/Sunde (NOR)-Arthur/Adrielson (BRA) 2-1 (21-18, 24-26, 15-10), Ermacora/Waller (AUT)-Smith/Webber (USA) 2-0 (21-16, 21-16), Sepka/Sedlak (CZE)-Métral/Jordan (SUI) 2-0 (22-20, 21-15), Schalk/Bourne (USA)-Trousil/Westphal (CZE) 2-0 (21-13, 21-17), Leitner/Pascariuc (AUT)-Grimalt/Grimalt (CHI) 0-2 (18-21, 20-22), Samoilovs/Samoilovs (LAT)-Hannibal/Llambías (URU) 2-0 (21-16, 21-15), Pedro /Gabriel (BRA)-Cattet/Barthelemy (FRA), Nõlvak/Tiisaar (EST)-Fuller/O’Dea (NZL), Adelmo/Mateus (BRA)-Rossi/Lupo (ITA) 0-2 (17-21, 18-21), Aravena/Droguett (CHI)-Sarabia /Cruz (MEX) 2-1 (21-13, 13-21, 15-13), Pithak/Poravid (THA)-Heidrich/Dillier (SUI) 0-2 (17-21, 13-21), Stankevicius/Knasas (LTU)-Azaad/Bueno (ARG) 2-0 (21-17, 21-10).

Secondo turno qualificazioni: Vinicius/Heitor (BRA)-Luini/Varenhorst (NED) 2-1 (18-21, 21-16, 15-12), Pedrosa/Campos (POR)-Krattiger/Breer (SUI) 1-2 (21-17, 31-33, 21-23), Ermacora/Waller (AUT)-Mol/Sunde (NOR) 2-1 (28-26, 20-22, 15-8), Schalk/Bourne (USA)-Sepka/Sedlak (CZE) 2-0 (21-19, 21-17), Samoilovs/Samoilovs (LAT)-Grimalt/Grimalt (CHI) 0-2 (15-21, 17-21), Fuller/O’Dea (NZL)-Cattet/Barthelemy (FRA)2-0 (21-18, 21-15), Aravena/Droguett (CHI)-Rossi/Lupo (ITA) 2-1 (17-21, 22-20, 15-10), Stankevicius/Knasas (LTU)-Heidrich/Dillier (SUI) 1-2 (21-17, 16-21, 13-15)

Semifinali gironi. Pool F: Crabb/Brunner (USA)-Aravena/Droguett (CHI), George/Andre (BRA)-Krattiger/Breer (SUI). Pool E: Kantor/Zdybek (POL)-Grimalt/Grimalt (CHI), Hodges/Schubert (AUS)-Ermacora/Waller (AUT). Pool D: Schachter/Dearing (CAN)-Herrera/Gavira (ESP)-Bello/Bello (ENG)-Bassereau/Lyneel (FRA). Pool C: Pristauz/Seidl (AUT)-Vitor Felipe/Renato (BRA), Evans/Budinger (USA)-Heidrich/Dillier (SUI). Pool B: Popov/Reznik (UKR)-Hörl/Horst (AUT), Diaz/Alayo (CUB)-Vinicius/Heitor (BRA). Pool A: Mol/Berntsen (NOR)-Schalk/Bourne (USA), Pedro Solberg/Guto (BRA)-Fuller/O’Dea (NZL)