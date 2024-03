Bastianini pilota ‘da domenica’, allergico alla Sprint Race: un problema nella MotoGP attuale

Enea Bastianini non riesce ancora a svoltare in questo inizio di stagione e si deve accontentare di un deludente sesto posto al termine della Sprint di Portimao valevole per il Gran Premio del Portogallo 2024, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Un risultato decisamente al di sotto delle aspettative per il romagnolo, che in mattinata aveva impressionato in qualifica centrando la seconda pole position della carriera in top class.

La tavola era apparecchiata per una manche da assoluto protagonista, ma il tutto si è complicato pochi secondi prima dello spegnimento dei semafori in griglia. “Bestia” infatti non è riuscito ad azionare l’abbassatore della sua GP24, facendo fatica a limitare l’impennata in partenza e perdendo subito diverse posizioni prima della staccata di curva 1.

Il primo giro non è mai stato il piatto forte della casa per Bastianini, che ha faticato infatti ad accendersi nelle battute iniziali della Sprint subendo alcuni sorpassi e non riuscendo ad agganciarsi al gruppetto di testa in lotta per la top3. Il 26enne nativo di Rimini è stato in grado di raggiungere nel finale Bagnaia (dopo un grave errore mentre era al comando) e Miller, perdendo però la volata conclusiva e non andando oltre la sesta piazza.

Bastianini, con la nuova Ducati GP24, sembra aver finalmente trovato un ottimo feeling per il time-attack ma al momento sta mancando qualcosa in gara, soprattutto nelle prime tornate. Un problema da risolvere (o almeno limitare) al più presto per sperare di giocarsi qualcosa di importante nella corsa al titolo, ma nel frattempo domani ci sarà un esame cruciale da superare per sbloccarsi anche a livello psicologico nella sua giornata storicamente preferita dei weekend di gara, la domenica.