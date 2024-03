Bastianini detta il passo nel venerdì di Portimao. Bagnaia avanza col brivido, in crescita Bezzecchi

Enea Bastianini batte un colpo dopo un round inaugurale al di sotto delle aspettative in Qatar e stampa il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2024, valido come secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. A Portimao il romagnolo del team ufficiale Ducati si è dimostrato estremamente competitivo nel time-attack con un gran giro in 1’38″057, ponendo la basi per un weekend da protagonista.

“Bestia”, autore di un T4 strepitoso, ha rifilato 118 millesimi alla KTM dell’australiano Jack Miller (grande specialista del giro secco e del tracciato lusitano) e 153 millesimi allo spagnolo Marc Marquez, confermatosi nelle zone alte della classifica anche con asfalto ormai totalmente asciutto con la Ducati GP23 del team Gresini nonostante una caduta nel finale dopo aver svettato nella FP1 mattutina in condizioni ibride.

Obiettivo Q2 diretto raggiunto brillantemente anche dall’iberico Jorge Martin, 4° a 231 millesimi dalla vetta con la Ducati Pramac, dal sudafricano della KTM Brad Binder, 5° a 0.330, da un redivivo Marco Bezzecchi (in crescita dopo un avvio di stagione da incubo), 6° a 0.352 con la Ducati GP23 del team Pertamina Enduro VR46, e dall’Aprilia di Maverick Viñales, 7° a 0.354. Superano il taglio con il brivido infine il leader della generale e campione iridato in carica Francesco Bagnaia (8° a 0.484 dal teammate) e un po’ a sorpresa le Yamaha di Fabio Quartararo e Alex Rins.

Primo degli esclusi in 11ma piazza con un pizzico di sfortuna il rookie iberico della GasGas Pedro Acosta, a soli 39 millesimi dalla qualificazione in Q2. Dovranno affrontare l’imbuto del Q1 inoltre tra gli altri Fabio Di Giannantonio (12°), Alex Marquez (13°), Aleix Espargarò (14°), Franco Morbidelli (15°), Miguel Oliveira (17°) ed un Luca Marini (22°) ancora in grandissima difficoltà con la Honda.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP PORTOGALLO MOTOGP 2024