Basket, Serie A: Reggio Emilia rientra da -14 e si impone in volata, 77-75 su Trento

Vittoria di cuore per la Unahotels Reggio Emilia nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie A. Al PalaBigi i biancorossi si impongono in volata sulla Dolomiti Energia Trento per 77-75, dopo aver passato quasi l’intera partita ad inseguire (sotto anche di 14 nel terzo quarto) ma mettendo la freccia nel finale, grazie ai 24 punti di Langston Galloway ma soprattutto ai 14 dell’ex della partita Darion Atkins, cruciale nell’ultimo minuto di partita. Per Trento non bastano i 16 di Andrejs Grazulis ed i 14 di Paul Biligha.

L’inizio della partita non è proprio frizzante, con le due squadre che fanno fatica a prendere ritmo offensivo. Trento inizia prima a fare la partita con Biligha e Niang, poi inizia ad aprire la scatola Unahotels grazie al tiro da tre punti. Grazulis firma il primo strappo per l’8-13, poi arrivano i tiri pesanti di Hubb che permettono agli ospiti di allungare e a toccare anche la doppia cifra di margine, il primo quarto si chiude sul 14-23 con l’appoggio di Tarik Blak.

Con Galloway che fa fatica a entrare in partita, ci pensa Jamar Smith a riportare Reggio in partita con due tiri pesanti (20-23 al 12′), Trento però risponde con Biligha e Mooney per il nuovo +7 (24-31). I padroni di casa ritrovano per strada Galloway, che con otto punti riporta a contatto i suoi, ma arrivano altre due triple di Mooney ed Hubb che rispingono indietro Reggio fino al 32-41 dell’intervallo lungo.

Trento prova così a scappare via con i canestri di Mooney e Niang per il 34-47 al 21′, Reggio però riesce a tamponare la ferita con le triple di Galloway ed Atkins sul 40-47. Gli ospiti però sono infuocati: Mooney, Grazulis e Biligha imbastiscono un break di 7-0 che costringono Priftis al time out sul 40-54 al 24′. Reggio non demorde e rientra in campo carica chiudendo ogni spiraglio alla Dolomiti, che non segna più: parziale enorme di 16-1 e arriva il vantaggio casalingo, prima che Trento torni a respirare con la tripla di Grazulis che permette agli ospiti di rimanere avanti sul 56-58 al 30′.

L’equilibrio persiste nella prima metà dell’ultimo parziale, con Biligha che prova a fare l’andatura per Trento. Ma a sparigliare le carte è un importantissimo gioco da quattro punti di Baldwin, che spinge gli ospiti sul +7 al 35′ sul 63-70. Reggio alza la difesa e con la rubata di Weber si riporta subito a un possesso di margine. La Unahotels torna a -1 co la tripla di Chillo, Grazulis la riallontana ma nell’ultimo minuto Galloway firma di nuovo il -1 poi entra in gioco l’ex di turno Atkins con la stoppata su Baldwin e la tripla del +2 a 30” dal termine. Trento ha l’occasione per vincerla, ma Mooney sbaglia il tiro pesante; gli ospiti hanno un’ultima chance, ma il duo Chillo-Vitali confeziona il recupero che permette a Reggio Emilia di portarsi a casa il successo.