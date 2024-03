Basket: l’Olimpia a Monaco per una nuova ultima spiaggia

Torna domani l’Eurolega di basket e per l’Olimpia Milano si prospetta una trasferta difficilissima, contro una formazione di alto livello come il Monaco e per i ragazzi di Messina arriva l’ennesima ultima spiaggia per tenere viva, almeno virtualmente, la speranza play-in.

Nonostante una stagione europea a dir poco deficitaria, infatti, i biancorossi sono in realtà a una sola vittoria dalla zona che vale la post season, anche se serviranno una serie di risultati incrociati favorevoli a Melli e compagni per provare a conquistarla. Ma, soprattutto, servirà un’EA7 Emporio Armani che giochi finalmente a basket per 40 minuti, che difenda, ma che anche trovi i canestri. Che non regali un quarto, come ha fatto a Venezia domenica, e che abbia la voglia di provarci.

Le premesse non sono delle migliori, anche perché Milano quest’anno ha vinto solo 2 partite su 14 in trasferta e il campo del Monaco non è certo uno di quelli facili. I francesi sono terzi in classifica e in casa hanno ceduto solo tre volte, con un Mike James, grande ex, che contro Messina trova sempre motivazione extra per dare il massimo.

Milano, dunque, è obbligata a vincere contro i pronostici, ma anche contro se stessa. E, infine, non solo contro un Mike James da 19,3 punti e 5,1 assist a partita, ma anche contro un Elie Okobo da 11 punti a partita, un Jordan Loyd da 10,3 punti, così come Alpha Diallo. Insomma, contro una squadra da 82 punti a partita. Troppi per Milano, che dovrà limitare al massimo l’attacco del Monaco.