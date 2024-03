Basket, la Virtus Bologna sfida la Stella Rossa in trasferta in Eurolega. Serve un successo per il morale ma anche per la classifica

A 48 ore di distanza dal ko in Lituania contro lo Zalgiris (96-81), la Virtus Bologna torna in campo in Eurolega per affrontare in trasferta la Stella Rossa Belgrado nella trentunesima giornata della regular season 2023-2024.

Le V-nere devono fare risultato pieno prima di tutto per il morale, ma anche per una classifica dove nelle ultime settimane i bianconeri hanno perso alcune posizioni ritrovandosi comunque in ottava piazza con 17-13 di record – che gli varrebbe comunque l’accesso ai play-in, novità della stagione di Eurolega. Coach Luca Banchi affiderà ancora una volta il peso dell’attacco su Tornike Shengelia, miglior realizzatore nel ko contro lo Zalgiris di martedì sera con 19 punti insieme ai 15 di Rihards Lomazs. Serviranno ancora una volta i punti pesanti che passeranno dalle mani di Marco Belinelli, con il capitano autore di 9 punti contro lo Zalgiris che viaggia a 14.2 punti di media – top scorer seguito proprio da Shengelia con 14 punti. Cabina di regia affidata ad Alessandro Pajola (7 assist per il playmaker marchigiano in terra lituana, che sta cercando di non far sentire troppo l’assenza di Daniel Hackett per infortunio), con Rihards Lomazs che probabilmente rimarrà qualche minuto in più in campo come accaduto alla Zalgirio Arena martedì sera. I bolognesi devono riscattare anche il ko in Campionato contro la Carpegna Prosciutto Pesaro (87-86 dTs), in una giornata dove nella parte alta della classifica ha sorriso solo l’Umana Reyer Venezia.

La Stella Rossa Belgrado non ha più nessuna possibilità di poter sperare ad entrare in post-season, con la squadra della Capitale serba che si trova attualmente al sedicesimo posto con un bilancio di dieci vittorie e venti sconfitte fino a qui. Non sarà una sfida uguale alle altre per Milos Teodosic, con il ‘mago’ balcanico che affronta nuovamente la sua ex squadra dove ha lasciato un buonissimo ricordo dopo tanti anni di successi. I biancorossi sono reduci da ben sei sconfitte in fila, con l’ultima affermazione che risale al 30 gennaio (82-64 contro il Valencia), nonostante possano contare sui 5.7 assist di media di Teodosic e sui 13.3 punti a partita segnati da Nemanja Nedovic transitato anche in Italia dall’Olimpia Milano. Sotto il ferro fanno buona guardia Joel Bolomboy e Rokas Giedratis, con entrambi i giocatori in doppia cifra alla voce ‘punti’ (10.1 il primo, 10.2 il secondo), con il centro statunitense arrivato in estate dall’Olympiacos Pireo in grado di raccogliere 5.9 rimbalzi a partita. Ci sarà poi un clima caldissimo alla Stark Arena, con la Virtus Bologna che proverà a far saltare il fattore campo per ritrovare una vittoria importante nella volata playoff in attesa dello scontro della settimana prossima contro il Panathinaikos Pireo e soprattutto sul ‘derby’ italiano con l’Olimpia Milano del 5 aprile.