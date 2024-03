Basket, la ventiquattresima giornata di serie A: Brescia difende il primato dall’assalto di Bologna, Milano attende Napoli

Battute finali per la stagione regolare del massimo campionato di pallacanestro. La serie è arrivata alla ventiquattresima giornata, il big match è tutto per il lunedì: la Germani Brescia prima in classifica ospita la Virtus Segafredo Bologna, che appare un po’ in debito d’ossigeno a causa dei tanti impegni anche in Eurolega. Lombardi che però appaiono anche loro in flessione da entrambi i lati del campo e sono chiamati a dimostrare di poter essere protagonisti anche quando si inizierà a fare sul serio.

Non che il match della domenica sera sia meno interessante: la EA7 Emporio Armani Milano attende la GeVi Napoli. Entrambe vengono da due sconfitte in fila e hanno bisogno di un successo per rilanciarsi, le scarpette rosse per avere il fattore campo nei playoff e i vincitori della Coppa Italia per difendere la postseason. Possibile per Messina il debutto del nuovo innesto Denzel Valentine, ex Chicago Bulls.

Impegno esterno anche per l’Umana Reyer Venezia, che va in casa di una Vanoli Cremona che pare aver perso un po’ di slancio con tre sconfitte consecutive e ora ha solo quattro punti di vantaggio sulla penultima piazza della Carpegna Prosciutto Pesaro, galvanizzata dal successo con la Virtus Bologna e che proverà a fare lo scherzetto anche alla Unahotels Reggio Emilia. Un eventuale scivolone dei reggiani verrebbe incontro all’Estra Pistoia, che aprirà le danze sabato contro la NutriBullet Treviso.

Il match del sabato sera tra Trento e Sassari regalerà due punti che possono permettere alla vincitrice di coltivare ancora delle ambizioni da playoff, essendo entrambe appaiate a Tortona, che accoglierà Varese domenica alle 17.00. Brindisi invece è quasi all’ultima chiamata salvezza: ci sarà bisogno di un colpaccio in casa di Scafati.