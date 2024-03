Basket femminile, le migliori italiane della 19a giornata di A1. Matilde Villa illumina, Cecilia Zandalasini decisiva

Un altro grande weekend quello appena trascorso per la Serie A1 di basket femminile con la diciannovesima giornata della regular season 2023-2024. Anche in questo turno le giocatrici azzurre hanno recitato spesso un ruolo da protagoniste: andiamo a scoprirle insieme.

14 punti per Giulia Natali nel successo interno dell’Oxygen Roma contro la Passalacqua Ragusa (59-49), a cui non sono bastati gli 11 punti di Ilaria Milazzo per ribaltare l’inerzia. Matilde Villa trascina l’Umana Reyer Venezia in trasferta contro la Dinamo Sassari (56-75) insieme ai 10 punti di Lorela Cubaj, con Debora Carangelo che tra le sarde mette a referto 8 punti. Colpo esterno dell’Allianz Geas Sesto San Giovanni contro La Molisana Campobasso (46-50) con 10 punti di Ilaria Panzera – 2 punti di Stefania Trimboli tra le molisane.

L’O.ME.P.S. Battipaglia si sblocca in stagione centrando la prima vittoria di fronte al proprio pubblico contro l’E-Work Faenza (71-67) grazie a 9 punti di Elisa Policari – 11 punti di Marzia Tagliamento per le ospiti. Affermazione casalinga anche per l’Alama San Martino di Lupari sulla RMB Brixia (78-76): 10 punti per Rae Lin D’Alie tra le patavine, con Carlotta Zanardi ultima ad arrendersi per le bresciane con 24 punti insieme ad Elisabetta Tassinari (13 punti). Nell’ultimo match di giornata la Virtus Bologna espugna Milano battendo la Sanga (48-76) con 14 punti di Cecilia Zandalasini, mentre per le lombarde 12 punti di Susanna Toffali.