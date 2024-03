Attraverso le Fiandre 2024 oggi in tv: orari, percorso, altimetria. Wout van Aert uomo da battere

Ultimo antipasto prima della Ronde di domenica sulle pietre del Belgio: va in scena oggi la 78ma edizione dell’Attraverso le Fiandre, la Dwars door Vlaanderen. Andiamo a scoprire nel dettaglio la corsa fiamminga con orari, percorso, altimetria e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELL’ATTRAVERSO LE FIANDRE DALLE 12.15

PERCORSO ATTRAVERSO LE FIANDRE 2024

188,6 chilometri in programma, dunque un percorso breve rispetto a quello che si ritroveranno davanti i corridori nel weekend. Partenza da Roeselare ed arrivo in quel di Waregem, con dodici muri da percorrere ed ulteriori otto tratti di pavé. Nella fase centrale di gara i muri più difficili: il Knokteberg (1,1 km al 7,4%), il Kortekeer (900 metri al 6,6%), il Berg Ten Houte (1.1 km al 5.5%), il Kanerieberg (1,1 km al 8,5%) e il Knokteberg-Trieu (1.1 km al 7.4%). Attenzione soprattutto al finale con in rapida successione il Ladeuze (1.2 km al 5.3%), il Nokereberg (4o0 metri al 3,9%) e il Nokere (800 metri al 4%), seguiti dal tratto di pavé di Herlegemstraat, il tutto negli ultimi 20 chilometri di gara.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Torna in gara Wout van Aert e non può che avere lui i favori del pronostico, anche se il Mads Pedersen (Lidl-Trek) visto in gara domenica è apparso veramente straripante. Sarà una bella sfida tra la Visma e la Lidl-Trek, con ovviamente possibili inserimenti come Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) o Stefan Küng (Groupama – FDJ). In casa Italia torna a gareggiare dopo la caduta alla E3 un Alberto Bettiol che aveva dimostrato una gran gamba alla Milano-Sanremo: potrà giocarsela alla pari con i big sulle pietre fiamminghe?

ATTRAVERSO LE FIANDRE 2024: PROGRAMMA E ORARI

Mercoledì 27 marzo

Roeselare-Waregem (186,6 km)

Orario di partenza: 12.15

Orario di arrivo stimato: 16,30

ATTRAVERSO LE FIANDRE 2024: COME VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (211 di Sky) per gli abbonati dalle 14.15

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Discovery Plus, DAZN, eurosport.it

Diretta live testuale: OA Sport