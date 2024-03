ATP Miami, ritarda ancora il match di Sinner-Vavassori: programma in alto mare, quando si potrà iniziare

AGGIORNAMENTO ORE 17.45

Il programma di giornata inizierà non prima delle ore 18.30 italiane.

AGGIORNAMENTO ORE 16.40

Il programma di giornata inizierà non prima delle ore 18.00 italiane.

Non concede tregua il maltempo, che continua a condizionare fortemente il combined Miami Open 2024 di tennis: dopo i numerosi match rinviati ieri, anche oggi gli incontri dei tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 sono a forte rischio, con l’inizio della giornata slittato già di un’ora.

Non si giocherà prima delle 17.00 italiane, ma le previsioni non sono delle migliori: in alcuni casi, infatti, danno il 70% di possibilità di precipitazioni fino alla serata italiana, mentre scendono al 25% a partire dal pomeriggio della Florida, nella tarda serata italiana, attorno alle ore 22.00.

Tanti gli italiani interessati alla ripresa: dalle ore 17.00 Jasmine Paolini ripartirà dal vantaggio di 7-6 4-5 contro la statunitense Katie Volynets, mentre tra i secondi match proseguirà il derby tra Jannik Sinner ed Andrea Vavassori, con il primo avanti 3-2, ed inoltre toccherà a Matteo Arnaldi contro il kazako Alexander Bublik.

Tra i terzi match Flavio Cobolli affronterà il britannico Cameron Norrie, ed infine nei quarti match Camila Giorgi sfiderà la polacca Iga Swiatek, e Lorenzo Musetti, testa di serie numero 23, affronterà il russo Roman Safiullin.