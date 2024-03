ATP Miami, solo cinque giochi tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori. Rinvio per pioggia

Solo cinque giochi sono stati completati nella sfida tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori, valida per il secondo turno del Masters1000 di Miami. La pioggia, che aveva già accompagnato giocatori e giocatrici in questa giornata così complicata, ha dato una tregua limitata nel tempo e per i due tennisti italiani non è stato possibile andare oltre.

Condizioni del campo non ideali e una grande umidità. Soprattutto Sinner è parso un po’ impacciato nei movimenti laterali e negli scambi con Vavassori questo aspetto si è notato particolarmente. L’approccio del piemontese è stato ottimo, cercando di mettere grande aggressività e non dare ritmo all’altoatesino (n.3 del mondo).

Jannik, però, nel sesto game si è costruito anche una palla break, che però non ha sfruttato per via di un dritto affossato in rete dopo l’ottimo slice dell’avversario. Un rimbalzo particolare dettato dal vento e dalla pioggia giunta sul campo dell’Hard Rock Stadium. Il 22enne pusterese si è rivolto alla giudice di sedia per lamentare l’umidità delle righe. Poco dopo l’interruzione si è trasformata in sospensione definitiva e appuntamento alle prossime ore.