ATP Miami, Luca Nardi ko nelle qualificazioni con Jakub Mensik

Niente torneo di Miami per Luca Nardi. L’azzurro, fresco di top 100 mondiale, paga la sfortuna nel sorteggio del tabellone di qualificazione del 1000 della Florida, venendo battuto nettamente dal ceco Jakub Mensik con il punteggio di 6-4 6-2 in 71 minuti.

I primi quaranta minuti di partita scorrono in maniera equilibrata. Luca è quello che parte con qualche problemino in più al servizio, mentre il ceco lascia ben poche opportunità all’azzurro, soprattutto con la prima con cui perde un solo punto. Nardi paga un game storto, il nono: break preso a zero e Mensik incamera la prima frazione in tranquillità.

L’azzurro paga psicologicamente il set perso e senza nemmeno rendersene conto si ritrova nuovamente sotto di un break in avvio di secondo set. La strada sembra farsi in salita, ma nel quarto gioco si apre uno spiraglio, quando con uno scatto di orgoglio si ritrova sopra 15-40. Mensik però cancella le due palle per far rientrare Nardi nel set, che crolla e subisce subito dopo un altro strappo che decide definitivamente la sfida.

Gran rendimento con la prima del ceco, che concede soltanto 4 punti (26/30), e 13 in totale in tutta la partita. Nardi paga invece il 30% con la seconda di servizio e i 15 errori non forzati.