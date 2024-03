ATP Miami, Bolelli/Vavassori trovano Bopanna/Ebden al debutto: scontro diretto in ottica primo posto nella Race di doppio

Era difficile immaginare un sorteggio peggiore per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che dovranno affrontare al primo turno del tabellone di doppio al Masters 1000 di Miami i numeri 1 del ranking mondiale di specialità Rohan Bopanna e Matthew Ebden. Un incrocio davvero sfortunato al debutto in Florida tra le coppie che occupano le prime due posizioni nella Race stagionale di doppio, dopo aver disputato la finale degli Australian Open.

In quel caso a Melbourne furono l’indiano e l’australiano ad imporsi sui nostri portacolori, che hanno poi proseguito l’ottimo avvio di stagione trionfando a Buenos Aires e arrivando in semifinale recentemente nel primo 1000 dell’anno a Indian Wells. Un ruolino di marcia davvero notevole per Bolelli/Vavassori, attualmente secondi nella Race to Torino con un distacco di soli 250 punti dai leader Bopanna/Ebden.

La sfida d’esordio a Miami rappresenterà dunque (oltre alla riedizione dell’atto conclusivo dell’Happy Slam australiano) uno scontro diretto fondamentale in ottica prima posizione della classifica che prende in considerazione solamente i punti totalizzati nell’anno solare 2024. Purtroppo questo scenario si è potuto verificare perché la coppia azzurra non rientra tra le 8 teste di serie del torneo (Bolelli è n.25 e Vavassori n.26 al mondo).