ATP Miami 2024: solo due match finiti nel venerdì piovoso. Machac elimina Rublev, rinviati Sinner-Vavassori, Arnaldi e Coboolli

In molti, a Miami, ricorderanno a lungo questo venerdì di pioggia, almeno tra gli appassionati di tennis. Solo un paio d’ore di finestra di gioco, due match maschili (quelli di cui ci si occupa in questa sede) e sei femminili conclusi, parecchi altri sospesi. Del resto, che la situazione fosse critica era fatto noto: anzi, è una fortuna che si sia riusciti a giocare e a completare qualche match.

Dei due incontri terminati nel Masters 1000 della Florida, uno riesce anche a dar luogo a una sorpresa non di poco conto: l’eliminazione di Andrey Rublev. Il russo, evidentemente a disagio con vento e condizioni tutto fuorché ideali per lui, finisce per cedere di fronte al ceco Tomas Machac: la testa di serie numero 5 vede scritto sì sul tabellone 6-4 6-4, ma in proprio sfavore. E così, dopo Jiri Lehecka a Indian Wells, un altro ceco decreta la fine della corsa per il numero 2 russo.

Riescono a terminare anche il francese Ugo Humbert e l’olandese Botic van de Zandschulp, ma stavolta alla testa di serie numero 14 va meglio: 6-4 6-3 e terzo turno conquistato, dove ci sarà uno tra il tedesco Dominik Koepfer e l’argentino Sebastian Baez.

Tre i match fermati: oltre a Sinner-Vavassori (3-2 40 pari, servizio del torinese), ci sono anche lo spettacolare Shapovalov-Tsitsipas (2-1 per il canadese, che aveva anche messo a segno il break) e Murray-Etcheverry (3-3 con l’argentino nell’atto di servire). Per Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, rispettivamente impegnati contro il kazako Alexander Bublik e il britannico Cameron Norrie, rinvio senza 15 giocati.

RISULTATI SECONDI TURNI MASTERS 1000 MIAMI 2024

Machac (CZE)-Rublev [5] 6-4 6-4

Humbert (FRA) [14]-van de Zandschulp (NED) 6-4 6-3

Vavassori (ITA)-Sinner (ITA) [2] 2-3 40-40 sospesa, servizio Vavassori

Murray (GBR)-Etcheverry (ARG) [29] 3-3 sospesa, servizio Etcheverry

Shapovalov (CAN) [PR]-Tsitsipas (GRE) [10] 2-1 sospesa, servizio Shapovalov

Tutti gli altri match della parte bassa del tabellone sono stati integralmente rimandati.