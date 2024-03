ATP Miami 2024: Musetti all’esame Alcaraz, Sinner e Arnaldi vogliono il derby ai quarti

Sarà una giornata ricca di emozioni per il tennis italiano, visto che sono ben tre gli azzurri che proveranno a raggiungere i quarti di finale nel Masters 1000 di Miami. Chi ha le maggiori possibilità di raggiungere questo traguardo è ovviamente Jannik Sinner, che se la vedrà con l’australiano Christopher O’Connell, numero 66 della classifica mondiale. Lo spicchio di tabellone dell’altoatesino è innegabilmente molto favorevole, vista l’uscita di praticamente tutte le teste di serie e dunque Jannik deve sfruttare al meglio questa occasione senza sottovalutare gli impegni, visto che comunque O’Connell ha saputo eliminare Frances Tiafoe al secondo turno.

Il sogno è quello di un derby azzurro nei quarti di finale tra lo stesso Jannik Sinner e Matteo Arnaldi. Il ligure è stato protagonista finora di uno straordinario torneo e ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi in un 1000. Dopo i successi con Fils, Bublik e Shapovalov, contro il ceco Tomas Machac parte con i favori del pronostico, ma bisogna fare particolarmente attenzione al numero 60 del mondo, avversario davvero molto ostico come ben sa Andrey Rublev, battuto con un doppio 6-4 al secondo turno. Machac ha dimostrato anche di saper soffrire e di vivere la battaglia, come accaduto in un match tiratissimo con Andy Murray.

Nella notte italiana l’ultimo a staccare il biglietto per gli ottavi di finale è stato Lorenzo Musetti. Una prestazione eccezionale quella del toscano contro Ben Shelton, in quella che è stata decisamente la miglior versione di Musetti nel 2024. Ora il livello si alza ulteriormente, visto che dall’altra parte della rete il nativo di Carrara si ritroverà Carlos Alcaraz. Il numero due del mondo, fresco vincitore di Indian Wells, finora è sembrato un rullo compressore, ma c’è la curiosità nel capire come Musetti approccerà all’incontro e se può dare fastidio allo spagnolo. Un test decisamente importante per il toscano, che, però, sembra davvero essere arrivato a Miami con uno spirito diverso rispetto ad un inizio di stagione decisamente balbettante.

Non solo le sfide degli italiani, ma sarà una ricchissima giornata di partite a Miami con tutti gli ottavi di finale che verranno disputati. Ci sarà un doppio scontro Russia-Germania, visto che Daniil Medvedev affronterà Dominik Koepfer, mentre Alexander Zverev se la vedrà poi in chiusura di programma contro Karen Khachanov in una delle sfide sicuramente più interessanti.

Altra sfida decisamente invitante è quella tra Hubert Hurkacz e Grigor Dimitrov, che vale un posto nei quarti di finale nello spicchio di tabellone presidiato da Alcaraz e Musetti. Sempre nella parte alta punta ai quarti anche l’australiano Alex De Minaur, ma la sfida con il rampante ungherese Fabio Maroszan non è assolutamente semplice, visto che il magiaro ha travolto nel turno precedente Holger Rune (doppio 6-1). Chiude questo riepilogo degli ottavi la sfida tra il norvegese Casper Ruud ed il cileno Nicolas Jarry, un’occasione decisamente invitante per entrambi.