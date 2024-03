ATP Miami 2024, la sfida tra Flavio Cobolli e Cameron Norrie rinviata ad oggi causa pioggia

Non sono neppure scesi in campo Flavio Cobolli ed il britannico Cameron Norrie, numero 30 del tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Miami: la pioggia, grande protagonista in Florida, ha costretto gli organizzatori a rinviare numerosi match, tra cui quello del tennista italiano.

La sfida del secondo turno dei Miami Open 2024 di tennis è stata riprogrammata per oggi, sabato 23 marzo, e sarà la terza a partire dalle ore 16.00 italiane sul Court 6, dopo le partite tra il tedesco Dominik Koepfer e l’argentino Sebastian Baez e tra il cinese Juncheng Shang e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Qualora il meteo dovesse concedere una tregua nella giornata odierna e permettere lo svolgimento del match, si tratterà del primo incontro in assoluto tra l’azzurro ed il britannico: non ci sono infatti precedenti tra i due.