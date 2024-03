ATP Miami 2024, Bolelli/Vavassori rimontati e sconfitti al primo turno da Bopanna/Ebden

La sfida tra le prime due coppie della Race ATP di doppio, valida per il primo turno dei Miami Open 2024 di tennis, premia l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden, accreditati della prima testa di serie, che rimontano e battono gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, sconfitti col punteggio di 4-6 7-6 (4) [10-4] in un’ora e quaranta minuti di gioco. Al secondo turno per l’indiano e l’australiano sfida contro il monegasco Hugo Nys ed il polacco Jan Zielinski.

Nel primo set i servizi sono dominanti fino al 3-3, poi arriva la sospensione per pioggia. Al ritorno in campo, dopo poco più di mezz’ora di stop, la situazione cambia notevolmente: la coppia azzurra nel settimo game si porta sullo 0-40 in risposta ed alla terza occasione centra lo strappo, poi sono i numeri 1 del seeding ad avere tre occasioni consecutive per l’immediato controbreak, ma gli italiani le annullano, risalendo da 15-40 e salvandosi al deciding point. Passato il pericolo, Bolelli e Vavassori nel decimo game volano sul 40-0 ed alla seconda occasione portano a casa il parziale per 6-4 in 33 minuti complessivi di gioco.

Nella seconda partita i servizi tornano a dominare per tre game, poi la coppia azzurra nel quarto deve ricorrere al punto decisivo per tenere la battuta. Nuovo sussulto nel decimo gioco, quando il duo tutto italiano serve per restare nel parziale: ancora una volta si va al punto decisivo, ma gli azzurri cancellano il set point e trovano il 5-5. Senza ulteriori patemi si va al tiebreak: Bopanna ed Ebden vanno subito sul 2-0 e poi allungano sul 4-1. Gli azzurri accorciano sul 3-4, ma i numeri 1 del seeding si procurano tre set point sul 6-3 ed alla seconda occasione chiudono i conti sul 7-4 dopo 53 minuti.

Il match tiebreak si apre con Bopanna ed Ebden che scappano subito sul 3-0 grazie al minibreak ottenuto in apertura, trovandone poi un secondo che li porta sul 4-1. Gli azzurri si ritrovano sotto 1-6 ed escono definitivamente dalla partita, perdendo altri due punti in battuta per l’1-8. L’indiano e l’australiano si procurano ben 7 match point sul 9-2, ed alla terza occasione, la prima col servizio a disposizione, chiudono sul 10-4 dopo 14 minuti.

Le statistiche sottolineano la gran resa al servizio di Bopanna ed Ebden, che mettono in campo meno prime rispetto agli azzurri, 68%-85%, ma fanno meglio sia con la prima, 89%-71%, sia con la seconda, 67%-55%. Bolelli e Vavassori cancellano le 5 palle break concesse in 3 game differenti, mentre sfruttano una delle tre occasioni avute nell’unico gioco in cui si procurano break point. L’indiano e l’australiano, che mettono a segno 8 ace (nessuno per gli italiani), conquistano nel complesso 76 punti contro i 63 degli azzurri.