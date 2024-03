ATP Indian Wells, Musetti sfiderà Rune al terzo turno: nuova occasione di redenzione

Accoglierlo con un bentornato forse è ancora prematuro, ma è arrivato un segnale da Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro è tornato finalmente al successo dopo tre ko in fila al primo turno e lo fa battendo Denis Shapovalov, caduto un po’ in disgrazia da tempo a causa dei tanti acciacchi che lo hanno limitato. Ci voleva una piccola iniezione di fiducia per guardare con serenità al futuro.

Al terzo turno il ragazzo di Carrara avrà ora uno scoglio complicato da affrontare come Holger Rune. Il danese arriva a questo punto del torneo senza nemmeno aver versato una goccia di sudore: dopo aver usufruito di un bye per accedere al secondo turno, il numero 7 del tabellone non è sceso in campo nemmeno nella serata italiana di ieri a causa del forfait di Milos Raonic. Tra i due un solo precedente, ai quarti del torneo del Queens 2023, dove l’azzurro venne sconfitto per 6-4 7-5.

Prima volta contro sull’erba, con Lorenzo che deve dare una netta sterzata alla sua stagione. I primi mesi del 2024 sono stati tutto tranne che positivi, non solo per risultati ma anche e soprattutto per livello di gioco, lontano dagli standard a cui ci ha abituato al passato. Ma c’è da dire che lo stesso Musetti si è sempre mostrato parecchio ottimista, sapendo di poter ritrovare le proprie geometrie.

Subito dopo il match di stanotte con Shapovalov, Lorenzo ha definito “liberatoria” il successo in conferenza stampa ai microfoni di Ubitennis, auspicando che possa essere la volta buona per poter svoltare un’annata fino ad ora negativa. Gli si presenta avanti Holger Rune, che ha lasciato intravedere sprazzi del vero sé ad Acapulco; potrebbe essere questa l’occasione per cancellare con un colpo di spugna tutte le ansie degli ultimi mesi e presentarsi più tranquillo a uno degli appuntamenti più importanti della sua vita, il diventare papà.