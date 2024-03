ATP Indian Wells 2024: Lorenzo Musetti sconfitto anche nel torneo di doppio

Dopo la sconfitta in singolare contro Holger Rune, purtroppo arriva anche quella nel torneo di doppio per Lorenzo Musetti. Il toscano, in coppia con l’australiano John Peers, è stato sconfitto dal duo americano composto da Nathaniel Lammons e Jackson Withrow in due set con il punteggio di 6-3 6-3 dopo poco più di un’ora di gioco.

La coppia italo-australiana ha fatto molta fatica nei propri turni di servizio, concedendo ben dodici palle break agli avversari. Musetti e Peers hanno ottenuto solamente il 56% dei punti con la prima, mentre totalmente diversa la percentuale degli statunitensi, che hanno avuto il 92% di punti conquistati con la prima.

Musetti/Peers hanno avuto una palla break in apertura, ma non sono riusciti a sfruttarla. La coppia italo-australiana ha dovuto poi salvare ben cinque palle break tra secondo e quarto game. Il break è nell’aria e arriva nel sesto gioco, ma in quello successivo Musetti/Peers hanno ancora tre palle break, ma al punto decisivo sono Lammons/Withrow a vincere il break e salire sul 5-2. Alla fine la coppia americana chiude la prima frazione sul 6-3.

Nel secondo set Musetti/Peers devono affrontare due palle break nel terzo gioco, ma nel quinto alla fine devono cedere nuovamente il servizio e addirittura a zero. Purtroppo è un break decisivo per il toscano e l’australiano, che non hanno chance di recuperare gli americani. Lammons/Withrow tolgono ancora la battuta agli avversari nel nono gioco e chiudono sul 6-3 anche il secondo set.