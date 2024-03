ATP Indian Wells 2024, Lorenzo Musetti piega Denis Shapovalov e si regala Holger Rune al terzo turno

Dopo due ore e ventitré minuti di aspra battaglia sportiva, Lorenzo Musetti, numero 26 del seeding, piega il canadese Denis Shapovalov, in tabellone con il ranking protetto, con lo score di 6-4 2-6 7-5, e si regala al terzo turno del torneo BNP Paribas Open 2024 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, in corso ad Indian Wells, in California (USA), la sfida con il danese Holger Rune, testa di serie numero 7.

Nel primo set c’è subito uno scambio di break in avvio, poi nel quarto gioco l’azzurro cancella tre palle break non consecutive al canadese. Lo strappo decisivo arriva nel settimo game, quando Musetti ai vantaggi toglie la battuta a Shapovalov. Il tennista italiano conferma l’allungo e poi nel decimo game, col servizio a disposizione, al terzo set point porta a casa la frazione sul 6-4 in 52 minuti.

Nella seconda partita i servizi dominano per quattro giochi, poi sul 2-2 l’equilibrio si spezza all’improvviso: Shapovalov piazza un parziale di 16 punti a 6, trovando i break a trenta nel sesto game ed a quindici nell’ottavo, nel quale Musetti capitola al primo set point concesso, ed il nordamericano si prende così il set sul 6-2 dopo 38 minuti di gioco.

Nella frazione decisiva Musetti sciupa tre break point consecutivi in apertura, poi è il primo a cedere la battuta, quando Shapovalov nel sesto game ottiene lo strappo a trenta per allungare sul 4-2. La reazione dell’azzurro è da applausi: controbreak a zero e successivo aggancio sul 4-4. Nell’undicesimo gioco l’azzurro manca un primo break point, ma il secondo ai vantaggi è quello buono per portarsi sul 6-5. Musetti tiene a zero il seguente turno al servizio e va a vincere sul 7-5 dopo 53 minuti.

Le statistiche confermano il grande equilibrio visto in campo: alla fine dell’incontro sia Musetti che Shapovalov chiudono con 92 punti vinti. L’azzurro ottiene 15 vincenti contro i 32 del canadese, il quale però concede anche 21 gratuiti contro i 9 di Musetti. Il nordamericano fa meglio con la prima in campo, con cui conquista il 76% dei punti contro il 64% dell’italiano, il quale però ottiene di più dalla seconda, col 57% dei punti contro il 40%.