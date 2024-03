ATP Indian Wells 2024, Carlos Alcaraz spazza via Auger-Aliassime ed è agli ottavi

Carlos Alcaraz ha esorcizzato la bestia nera: 6-2, 6-3 senza appello a uno spento Felix Auger-Aliassime per guadagnarsi il passaggio agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells dove affronterà Fabian Marozsan, colui che lo sconfisse lo scorso anno agli Internazionali d’Itala.

I primi game della partita sono di studio, con entrambi i giocatori che iniziano bene alla battuta e non riescono a rendersi particolarmente pericolosi in risposta. Poi arriva il cambio di passo da parte di Alcaraz che piazza un break in fila all’altro: Auger-Aliassime commette un doppio fallo in apertura di quinto game, poi subisce la pressione da fondo dello spagnolo in un paio di scambi.

Il settimo gioco è uno show dello spagnolo che spara vincenti da ogni parte del campo. Il numero 2 del mondo annulla una palla break sul 30-40 dopo aver commesso un doppio fallo con due prime e si aggiudica per 6-2 il primo parziale.

Il secondo set comincia sullo stesso copione: un Alcaraz completamente padrone del campo in tutto e per tutto. Il canadese non riesce a mantenere minimamente il ritmo impresso dall’altra parte della rete e va subito in affanno, non essendo aiutato da prime di servizio particolarmente incisive. Auger non trova angoli e lo spagnolo fa sempre cominciare lo scambio con risposte aggressive. Auger-Aliassime continua a faticare tremendamente nei suoi turni di battuta, perde ancora il servizio sul 3-5 e cede il match.