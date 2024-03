ATP Houston 2024: c’è anche Luciano Darderi nella terra rossa d’America. Shelton e Tiafoe stelle di casa

Ci sarà anche Luciano Darderi a Houston, nel Texas, per uno dei tornei più particolari del post-Sunshine Double. Del resto, è qui che si gioca l’unico evento rimasto sul circuito maggiore che coinvolga la terra americana, rossa in questo caso (la WTA ha l’omologo Charleston, ma con più importanza e sulla terra verde, l’har-tru che poi così tanto verde può anche non apparire).

Si tratta della prima presenza italiana in Texas dal 2019, quando Paolo Lorenzi, che era frequentatore abituale di questo evento (e arrivò ai quarti nel 2013), uscì al primo turno con il colombiano Daniel Elahi Galan. Questa volta, per Darderi, c’è la sfida a Denis Kudla, l’americano di Kyiv che ha ricevuto una wild card nel tentativo di riprendersi quella top 100 che, bene o male, aveva occupato negli scorsi anni.

L’attesa, negli States, è tutta per Ben Shelton e Frances Tiafoe. Ma se del secondo si può tranquillamente dire che abbia delle buone capacità anche sul rosso, e le tre finali sulla superficie (compresa quella vinta proprio a Houston un anno fa) lo dimostrano, per il primo il mattone tritato è qualcosa di molto simile a un oggetto sconosciuto. Resta da capire se riuscirà a migliorare le serie di sconfitte del 2023, in cui non riuscì mai a battere gli specialisti. Rimane, in sostanza, un giudizio sospeso.

Il quarto più interessante rimane l’ultimo, perché insieme a Darderi ci sono Denis Shapovalov (il canadese è atteso dall’USA Marcos Giron) e l’argentino Francisco Cerundolo (che debutta dal secondo turno). In sostanza, ci sono evidenti possibilità di veder uscire qualcosa di importante da quello spicchio di tabellone.