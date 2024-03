ATP Estoril, Lorenzo Musetti seguito da Corrado Barazzutti sul rosso portoghese: monetizzare sulla superficie preferita

Lorenzo Musetti ha avviato la propria preparazione sulla terra rossa di Estoril. In Portogallo il carrarino è tra i giocatori più attesi, dopo aver mostrato segnali confortanti sul cemento di Miami. Si entra nella sua fase stagionale preferita, sulla superficie che senta più sua, e Lorenzo dovrà cercare di monetizzare già da questo torneo, il cui via è previsto la prossima settimana.

Musetti, seguito da Corrado Barazzutti, vorrà tramutare le belle sensazioni avute in Florida in qualcosa di più in un contesto a lui più favorevole. Non è un mistero che sul rosso, avendo più tempo di eseguire i propri colpi, Musetti abbia la possibilità di fare la differenza e mettere in mostra le proprie variazioni.

Non resta che attendere quello che accadrà, ricordando le scadenze importanti che il toscano avrà e potrebbero andare a incidere negativamente sulla propria classifica. Il riferimento è in particolare ai punti dettati dai quarti di finale raggiunti a Montecarlo, dalla semifinale di Barcellona e dagli ottavi a Roma e a Parigi.

Non sarà semplice per il tennista nostrano dover gestire tutti questi punti e, cominciando questa settimana, sarebbe per l’appunto preferibile vincere e dare maggior sicurezza alla propria classifica, per evitare cattive sorprese.

VIDEO ALLENAMENTO LORENZO MUSETTI