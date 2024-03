ATP Estoril, Lorenzo Musetti per dare conferme, Ruud favorito, curiosità per Fonseca

Quello con lo storico torneo dell’Estoril in Portogallo potrebbe essere l’ultimo appuntamento. Ci sono diverse nubi per una conferma nel calendario ATP di questo “250” lusitano nel 2025, ma quest’anno sulla terra rossa nei pressi di Lisbona, il campo di partecipazione sarà ancora di primissimo ordine, con diverse suggestioni interessanti alla vigilia.

Per gli appassionati italiani la principale ragione di interesse è rappresentata evidentemente da Lorenzo Musetti. Il carrarino ha dato segnali incoraggianti la settimana scorsa a Miami, con le vittorie su Safiullin e Shelton che gli possono dare fiducia in vista della stagione sul rosso, appena dopo la nascita del primogenito Ludovico. Questa è la sua superficie preferita su cui è cresciuto, sulla quale si è svezzato e si è sgrezzato. Sarà la testa di serie numero 3 e cercherà di arrivare con i migliori propositi possibili a Montecarlo.

Le prime due teste di serie sono il campione in carica Casper Ruud e Hubert Hurkacz. Il norvegese arriva sicuramente meglio al rosso rispetto ai primi tre mesi disastrosi dello scorso anno: ha raccolto buoni risultati nei tornei messicani e ha giocato discretamente negli Stati Uniti. Anche per lui la terra rossa potrebbe essere il momento ideale per tornare ai fasti del 2022. Occhio a Hurkacz, che anche su questa superficie nelle ultime stagioni si è tolto delle soddisfazioni.

Curiosità ci sarà nel vedere all’opera il giovane Joao Fonseca, dopo che si è manifestato al mondo a Rio de Janeiro. Il classe 2006 potrà fare un’ulteriore esperienza formativa per la sua crescita in un torneo di tale livello. Vedremo come se la caverà anche Henrique Rocha, classe 2004 portoghese vincitore del Challenger di Murcia la settimana scorsa. Tornerà infine Dominic Thiem dopo un’altra infiammazione al polso: l’inizio di stagione è stato difficile ed è attesa una svolta.