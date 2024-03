Atletica, Italia quinta nella Coppa Europa di lanci. Trionfo delle under 23: Mori e compagne vincono!

Doppio quinto posto per l’Italia nella Coppa Europa di lanci, andata in scena a Leiria (Portogallo) tra pioggia, vento e freddo nel corso del fine settimana. La Nazionale maschile ha totalizzato 4.234 punti nell’evento vinto dalla Romania (4.416) davanti a Germania (4.272), Spagna (4.271) e Polonia (4.259). La formazione femminile ha invece accumulato 4.023 punti, assistendo al successo della Germania (4.281) davanti a Portogallo (4.165), Francia (4.147) e Finlandia (4.031).

Nel corso del weekend si sono distinti Zane Weir (vittorioso nel getto del peso), Sara Fantini (terza nel lancio del martello) e Alessio Mannucci (quarto nel lancio del disco). Da annotare l’assenza di Leonardo Fabbri (getto del peso) a scopo precauzionale, mentre Daisy Osakue non ha brillato nel lancio del disco (undicesimo posto).

A livello giovanile, però, l’Italia ha festeggiato il trionfo con il team under 23 femminile, replicando il successo dell’anno scorso. Dopo i terzi posti di Emily Conte (disco) e Margherita Randazzo (giavellotto), sono arrivati i quarti posti di Sara Verteramo (peso) e Rachele Mori (lancio del martello, 64.76 metri per la Campionessa del Mondo under 20). Le azzurre hanno alzato al cielo il trofeo con 3.843 punti davanti a Francia (3.798) e Germania (3.743). Sul fronte maschile, invece, quarto posto (3.794) alle spalle di Germania (3.914), Turchia (3.863) e Repubblica Ceca (3.801).