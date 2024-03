Atletica, Sara Fantini terza nella Coppa Europa di lanci. L’azzurra migliora lo stagionale a Leiria

Sara Fantini ha concluso al terzo posto la gara di lancio del martello valida per la Coppa Europa di lanci. L’azzurra ha spedito l’attrezzo a 70.58 metri in quel di Leiria (Portogallo), migliorando il primato stagionale di 70.10 siglato un mese fa a Lucca. La primatista nazionale, finalista agli ultimi due Mondiali, ha trovato la misura valida al secondo tentativo, poi è andata in calando (69.89, 67.21, 70.05) prima del nullo finale. Si è gareggiato in condizioni meteo avverse a causa di freddo e vento.

L’emiliana, bronzo agli Europei 2022, si è dovuta accomodare alle spalle della danese Katrine Koch Jacobsen (71.95) e della rumena Blanca Florentina Ghelber (71.66). La nostra portacolori ha preceduto l’azerra Hanna Skydan (70.43) e la finlandese Sllja Kosonen (70.30). L’Italia è risalita al quarto posto in classifica generale con 2.995 punti, alle spalle di Germania (3.141), Finlandia (3.045) e Francia (3.030). Sarà decisiva l’ultima gara, ovvero il lancio del disco con Daisy Osakue.