Atletica, Italia all’inseguimento nella Coppa Europa di lanci. Mannucci il migliore, in attesa di Fabbri e Weir

A Leiria (Portogallo) si è aperto il fine settimana riservato alla Coppa Europa di lanci. Sabato caratterizzato da pioggia e vento, con anche ritardi nello svolgimento delle varie gare in programma. Al terminer della prima giornata l‘Italia è per il momento quinta tra gli uomini con 2.084 punti alle spalle di Germania (2.194), Romania (2.157), Polonia (2.136) e Spagna (2.090). La nostra Nazionale è ottava tra le conne con 1.892 punti nella graduatoria guidata dalla Germania (2.146) davanti a Grecia (1.992) e Portogallo (1.988).

Marco Lingua ha toccato 66.51 metri nel lancio del martello, raccogliendo il 22mo posto a 45 anni. A imporsi nella specialità è stato l’ucraino Mykhaylo Kokhan (78.13) battendo l’ungherese bronzo mondiale Bence Halasz (76.22). Alessio Mannucci è eccellente quarto nel lancio del disco con 61.63 alle spalle del rumeno Alin Alexandru Firfirica (66.07), dello svedese Simon Pettersson (63.08) e del tedesco Daniel Jasinski (61.84).

Paola Padovan ha chiuso al quattordicesimo posto nel tiro del giavellotto con la misura di 53.98 metri, assistendo da lontano al duello tra la norvegese Marie-Therese Obst (61.69 metri) e la serba Adriana Vilagos (61.17). Anna Musci ha fatto il proprio debutto in azzurro e si è fermata al diciottesimo posto nel getto del peso con la misura di 15.47 metri, lontana dall’olandese Jessica Schilder (18.22 metri per la Campionessa d’Europa) e dalla tedesca Julia Ritter (18.16).

A livello giovanile va segnalato il terzo posto di Margherita Randazzo nel tiro del giavellotto under 23 con lo stagionale di 53.67 metri, non lontana dalla francese Jade Maraval (55.07) e dalla finlandese Emilia Karell (54.54). Sara Verteramo quarta nel getto del peso con 15.34 metri, in scia alla greca Anastasia Ntragkomirova (15.46) nella gara vinta dalla polacca Zuzanna Maslana (17.08) che precede la tedesca Milaine Ammon (16.07). Emily Conte terza nel lancio del disco con 53.72 alle spalle della turca Ozlem Becerek (55.07) e della francese Marie-Josée Bovele Linaka (53.91). Davide Costa settimo nel lancio del martello (66.32 metri) nella gara vinta dal polacco Dawid Pilat (71.52).

L’Italia alzerà il livello nella seconda giornata, quando calerà tutti i suoi assi: Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, Sara Fantini nel lancio del martello, Daisy Osakue nel lancio del disco.