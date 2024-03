Atletica, Zane Weir vince in Coppa Europa! Bella sassata a Leiria, il peso è azzurro. Fabbri rinuncia

Zane Weir ha vinto la gara di getto del peso nell’ambito della Coppa Europa di lanci. L’azzurro si è distinto sulla pedana di Leiria (Portogallo), nonostante le avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato il fine settimana in terra lusitana (pioggia, vento e freddo). Il 28enne, reduce dal quarto posto ai Mondiali Indoor, si è imposto con la misura di 21.55 metri, ottenuta all’ultimo tentativo quando era già certo della vittoria grazie ai 21.35 metri raggiunti al secondo assalto.

Il nostro portacolori ha replicato il successo ottenuto due anni fa in questo evento, quando fece festa sempre in questa località con una bordata da 21.99 metri, che fino alla scorsa estate ero il suo personale all’aperto, spazzato poi via da un roboante 22.44. Zane Weir, Campione d’Europa indoor, si era spinto fino a 21.85 metri in occasione della rassegna iridata a Glasgow. Quella odierna era la sua prima gara all’aperto di questa annata agonistica. Alle spalle del nostro portacolori si sono piazzati il britannico Scott Lincoln (20.98) e il bosniaco Mesud Pezer (20.58).

Leonardo Fabbri, reduce dall’argento conquistato ai Mondiali in sala, non ha preso parte all’evento: il toscano ha rinunciato a scopo precauzionale a causa di un lieve risentimento all’adduttore. L’Italia maschile ha chiuso la Coppa Europa al quinto posto con 4.234 punti alle spalle di Romania (4.416), Germania (4.272), Spagna (4.271) e Polonia (4.259).