Canottaggio, il 4 di coppia dimostra di che pasta è fatto: oro e superba prova di forza agli Europei!

L’imbarcazione dei Cavalieri delle Acque, già qualificata a Parigi 2024, torna sul tetto d’Europa! Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili vincono la medaglia d’oro nel quattro di coppia senior maschile agli Europei 2024 di canottaggio in corso a Szeged, in Ungheria.

Condotta di gara perfetta per gli azzurri, che escono in testa dai blocchi di partenza e si avvantaggiano subito rispetto alla Polonia, mentre la Svizzera resta in scia all’imbarcazione italiana ai 500 metri. Prosegue il testa a testa tra azzurri ed elvetici, ma a metà gara resta in testa l’Italia per mezzo secondo.

Sul passo, però, l’equipaggio italiano si rivela più forte di quello svizzero, che scivola piano piano più lontano dalla prua azzurra ed ai 1500 metri paga 1″68 di ritardo, mentre la Polonia è a 2″39. Nel finale provano il forcing Svizzera e Polonia, ma l’Italia controlla e sul traguardo vince con 0″73 sugli elvetici e 1″40 sui polacchi.

ORDINE D’ARRIVO QUATTRO DI COPPIA SENIOR MASCHILE

1. Italia (Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili) 6.03.93

2. Svizzera (Dominic Condrau, Jan Jonah Plock, Scott Berlocher, Maurin Lange) 6.04.66

3. Polonia (Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Miroslaw Zietarski, Fabian Baranski) 6.05.33

4. Gran Bretagna (Callium Dixon, Tom Barras, Matthew Haywood, Graeme Thomas) 6.05.96

5. Romania (Cristian-Vasile Nicoara, Bogdan-Sabin Baitoc, Florin-Bogdan Horodisteanu, Ioan Prundeanu) 6.06.96 6. Estonia (Mikhall Kushteyn, Alllar Raja, Tonu Endrekson, Johann Poolak) 6.09.46