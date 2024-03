A che ora parte Lisa Vittozzi oggi nell’inseguimento di Canmore: n. di pettorale, dove vederla in tv e streaming

Doppio appuntamento oggi, sabato 16 marzo, a Canmore, in Canada, per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: alle ore 18.10 italiane si terrà la 10 km pursuit femminile, mentre alle ore 22.10 italiane sarà la volta della 12.5 km pursuit maschile.

Sia tra le donne che tra gli uomini l’Italia ha visto la qualificazione alla pursuit di tutti gli azzurri in gara: Lisa Vittozzi, che ha vinto la sprint, avrà il pettorale numero 1 ed aprirà l’inseguimento alle ore 18.10.00 italiane.

Alle sue spalle le altre cinque italiane in gara saranno Samuela Comola (13ma a 47″), Beatrice Trabucchi (21ma a 1’11”), Michela Carrara (27ma a 1’19”), Rebecca Passler (52ma a 2’25”) ed Hannah Auchentaller (54ma a 2’29”).

Tra gli uomini, alle spalle del norvegese Johannes Thingnes Boe, saranno cinque gli azzurri al via: Tommaso Giacomel (2° a 1’03”), Lukas Hofer (13° a 1’52”), Elia Zeni (24° a 2’31”), Didier Bionaz (43° a 2’58”) e Patrick Braunhofer (53° a 3’15”).

La diretta tv sarà fruibile su Eurosport 2 HD per la 10 km pursuit femminile e su Eurosport 1 HD per la 12.5 km pursuit maschile, mentre la diretta streaming sarà a cura di eurosport.it e discovery+ per entrambe le gare, infine la diretta live testuale di entrambi gli inseguimenti sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CANMORE 2024

Sabato 16 marzo 2024

Ore 18.10 10 km pursuit femminile Canmore (Canada) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

Ore 22.10 12.5 km pursuit maschile Canmore (Canada) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CANMORE 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD per la 10 km pursuit femminile, Eurosport 1 HD per la 12.5 pursuit maschile.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO CANMORE – PURSUIT FEMMINILE

1 VITTOZZI Lisa ITA 18:10:00

2 JEANMONNOT Lou FRA 0:06

3 HAECKI-GROSS Lena SUI 0:09

4 r SIMON Julia FRA 0:19

5 OEBERG Hanna SWE 0:21

6 GANDLER Anna AUT 0:28

7 HETTICH-WALZ Janina GER 0:31

8 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:32

9 LAMPIC Anamarija SLO 0:38

10 MAGNUSSON Anna SWE 0:44

11 GUIGONNAT Gilonne FRA 0:44

12 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0:45

13 COMOLA Samuela ITA 0:47

14 b OEBERG Elvira SWE 0:48

15 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 0:54

16 CHARVATOVA Lucie CZE 0:57

17 y TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:02

18 GROTIAN Selina GER 1:04

19 BRORSSON Mona SWE 1:06

20 SCHNEIDER Sophia GER 1:10

21 TRABUCCHI Beatrice ITA 1:11

22 DZHIMA Yuliia UKR 1:12

23 VOIGT Vanessa GER 1:13

24 NILSSON Stina SWE 1:13

25 DAVIDOVA Marketa CZE 1:14

26 IRWIN Deedra USA 1:14

27 CARRARA Michela ITA 1:19

28 PUFF Johanna GER 1:35

29 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1:35

30 LIE Lotte BEL 1:37

31 ERMITS Regina EST 1:40

32 RICHARD Jeanne FRA 1:41

33 PETRENKO Iryna UKR 1:41

34 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:42

35 BASERGA Amy SUI 1:43

36 SIDOROWICZ Natalia POL 1:51

37 TOMINGAS Tuuli EST 1:54

38 MAKA Anna POL 1:55

39 GASPARIN Aita SUI 1:55

40 MEIER Lea SUI 1:57

41 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:58

42 LIEN Ida NOR 1:59

43 MINKKINEN Suvi FIN 2:00

44 KIRKEEIDE Maren NOR 2:08

45 ROTHSCHOPF Lea AUT 2:10

46 JAKIELA Joanna POL 2:12

47 BENDIKA Baiba LAT 2:12

48 CHAUVEAU Sophie FRA 2:12

49 JISLOVA Jessica CZE 2:16

50 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 2:20

51 KINK Julia GER 2:22

52 PASSLER Rebecca ITA 2:25

53 BOUVARD Eve BEL 2:26

54 AUCHENTALLER Hannah ITA 2:29

55 MOSER Nadia CAN 2:31

56 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 2:31

57 TRAUBAITE Judita LTU 2:31

58 LUNDER Emma CAN 2:34

59 PEIFFER Benita CAN 2:37

60 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 2:39

STARTLIST COPPA DEL MONDO CANMORE – PURSUIT MASCHILE

1 yr BOE Johannes Thingnes NOR 22:10:00

2 b GIACOMEL Tommaso ITA 1:03

3 BOE Tarjei NOR 1:04

4 JACQUELIN Emilien FRA 1:12

5 BOTN Johan-Olav NOR 1:13

6 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:16

7 PERROT Eric FRA 1:20

8 KUEHN Johannes GER 1:20

9 RIETHMUELLER Danilo GER 1:22

10 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1:29

11 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1:35

12 NAWRATH Philipp GER 1:49

13 HOFER Lukas ITA 1:52

14 NELIN Jesper SWE 1:52

15 SEPPALA Tero FIN 1:53

16 STRELOW Justus GER 1:53

17 FILLON MAILLET Quentin FRA 2:01

18 REES Roman GER 2:02

19 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 2:04

20 HORN Philipp GER 2:08

21 FAK Jakov SLO 2:17

22 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2:24

23 DOLL Benedikt GER 2:26

24 ZENI Elia ITA 2:31

25 FINELLO Jeremy SUI 2:31

26 PLANKO Lovro SLO 2:35

27 SOERUM Vebjoern NOR 2:38

28 WRIGHT Campbell USA 2:38

29 EDER Simon AUT 2:38

30 INVENIUS Otto FIN 2:38

31 STROEMSHEIM Endre NOR 2:43

32 KIREYEV Vladislav KAZ 2:44

33 KRCMAR Michal CZE 2:48

34 MUKHIN Alexandr KAZ 2:50

35 CLAUDE Fabien FRA 2:51

36 BROWN Jake USA 2:53

37 STVRTECKY Jakub CZE 2:54

38 BRANDT Viktor SWE 2:54

39 MARECEK Jonas CZE 2:55

40 KOMATZ David AUT 2:56

41 RUNNALLS Adam CAN 2:57

42 IVARSSON Anton SWE 2:58

43 BIONAZ Didier ITA 2:58

44 GUNKA Jan POL 3:00

45 COLTEA George ROU 3:04

46 FEMLING Peppe SWE 3:06

47 LAEGREID Sturla Holm NOR 3:08

48 UNTERWEGER Dominic AUT 3:09

49 STALDER Sebastian SUI 3:10

50 PRYMA Artem UKR 3:11

51 PONSILUOMA Martin SWE 3:14

52 STROLIA Vytautas LTU 3:15

53 BRAUNHOFER Patrick ITA 3:15

54 SHAMAEV Dmitrii ROU 3:16

55 CLAUDE Florent BEL 3:19

56 HORNIG Vitezslav CZE 3:19

57 ZAHKNA Rene EST 3:24

58 CONNELLY Zachary CAN 3:26

59 BURKHALTER Joscha SUI 3:27

60 LAPSHIN Timofei KOR 3:28