A che ora MotoGP e F1 su TV8: orari 23 marzo, programma in chiaro, streaming

Notte ed alba per la F1, mattina e pomeriggio per il Motomondiale in questo fine settimana: oggi, sabato 23 marzo, dalle ore 02.30 italiane spazio a prove libere e qualifiche del GP dell’Australia di F1, che si disputeranno all’Albert Park Circuit, mentre dalle ore 18.00 italiane sarà il turno di prove libere, qualifiche e Sprint Race del GP del Portogallo di MotoGP, che si disputerà a Gedda.

Le prove libere e le qualifiche di F1 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e Now. Le prove libere, le qualifiche e la Sprint Race del Motomondiale saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (tranne Gara 2 MotoE) e Sky Sport Uno (tranne qualifiche Moto3 e Gara 2 MotoE), ed in diretta streaming su Sky Go e Now.

Per quel che concerne la F1, inoltre, vi sarà la differita tv in chiaro delle qualifiche alle ore 10.00 su TV8 HD, mentre sullo stesso canale saranno trasmesse in diretta tv in chiaro le qualifiche e la Sprint Race del Motomondiale, a partire dalle ore 11.50. Per lo streaming gratuito in entrambi i casi si potrà fare affidamento su tv8.it.

CALENDARIO F1 E MOTOGP DOMANI

Sabato 23 marzo

02.30-03.30 F1, GP Australia: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now

06.00-07.00 F1, GP Australia: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 10.00 TV8 HD, tv8.it

09.40-10.10 Moto3, GP Portogallo: P2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

10.25-10.55 Moto2, GP Portogallo: P2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

11.10-11.40 MotoGP, GP Portogallo: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

11.50-12.05 MotoGP, GP Portogallo: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

12.15-12.30 MotoGP, GP Portogallo: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

13.15 MotoE, GP Portogallo: Gara 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

13.50-14.05 Moto3, GP Portogallo: qualifica 1 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

14.15-14.30 Moto3, GP Portogallo: qualifica 2 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

14.45-15.00 Moto2, GP Portogallo: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

15.10-15.25 Moto2, GP Portogallo: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

16.00 MotoGP, GP Portogallo: Sprint Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

17.10 MotoE, GP Portogallo: Gara 2 – TV8 HD, tv8.it, differita 17.45 Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

PROGRAMMA F1 E MOTGP DOMANI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: per F1 in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, 10.00 differita in chiaro su TV8 HD (solo qualifiche), per Motomondiale in abbonamento su Sky Sport MotoGP (tranne Gara 2 MotoE), Sky Sport Uno (tranne qualifiche Moto3 e Gara 2 MotoE), in chiaro su TV8 HD (solo qualifiche e Sprint Race).

Diretta streaming: per F1 in abbonamento su Sky Go e Now, 10.00 differita gratuita su tv8.it (solo qualifiche), per Motomondiale in abbonamento su Sky Go e Now, in chiaro su tv8.it (solo qualifiche e Sprint Race).

Diretta Live testuale: per F1 e Motomondiale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD DOMANI IN CHIARO

Sabato 23 marzo

